El tanto del lateral mexicano frente a República Checa provocó que muchos seguidores rojiblancos revivieran una vieja discusión con Chiquete en Guadalajara.

El gol de Mateo Chávez en la victoria de México por 3-0 sobre República Checa dejó múltiples reacciones entre los aficionados de Chivas. Además de celebrar el gran momento que atraviesa el canterano rojiblanco, muchos seguidores del Rebaño aprovecharon la ocasión para recordar a Jesús Orozco Chiquete y una escena que se volvió viral durante la etapa que ambos compartieron en Guadalajara.

A través de redes sociales comenzaron a circular nuevamente imágenes de un partido de Chivas en el que Chiquete le reclamaba con vehemencia a Mateo Chávez tras una acción defensiva. En aquel entonces, el lateral apenas daba sus primeros pasos en Primera División y compartía el sector izquierdo con el ahora defensor de Cruz Azul, quien actuaba como zaguero central.

El video volvió a ganar notoriedad después de que el Tiloncito marcara su primer gol en una Copa del Mundo con la Selección Mexicana. A raíz de ello, numerosos aficionados rojiblancos comenzaron a comparar los presentes de ambos futbolistas, destacando el crecimiento que ha tenido el joven lateral durante los últimos meses.

Muchos seguidores señalaron que Mateo logró consolidarse rápidamente en Chivas, dar el salto al futbol europeo con el AZ Alkmaar y convertirse en mundialista con México poco tiempo después de cumplir los 22 años. Incluso algunos recordaron que el lateral fue objeto de críticas durante sus primeros partidos con el Rebaño, situación que no le impidió continuar con su desarrollo hasta convertirse en una de las grandes promesas del futbol mexicano.

La palabra de Mateo Chávez tras su gol ante República Checa

Mientras tanto, Mateo Chávez disfrutó de una noche inolvidable con la Selección Mexicana. Tras marcar su primer gol en una Copa del Mundo, el canterano rojiblanco no ocultó su emoción: “Sinceramente sentí muy bonito esto, me lo llevaré hasta la tumba”. Además, reconoció que había imaginado muchas veces una situación como la que vivió frente a República Checa: “Quería gritar un gol y afortunadamente se dio. No tengo palabras, más que estoy muy feliz”.