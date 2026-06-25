Chivas continúa con los trabajos de pretemporada en Barra de Navidad bajo las órdenes de Gabriel Milito. Sin novedades en el mercado de pases y con todo encaminado para que Kevin Castañeda y Jordan Carrillo sean los únicos refuerzos rumbo al Apertura 2026, la atención rojiblanca estuvo puesta este miércoles en la actuación de la Selección Mexicana en el Mundial.

El Tri derrotó 3-0 a República Checa y cerró una fase de grupos perfecta con tres victorias en tres presentaciones. Además, varios futbolistas con pasado o presente en Chivas fueron protagonistas de una jornada que dejó importantes motivos de orgullo para la institución.

Mateo Chávez vivió una noche inolvidable

La gran historia de la jornada tuvo como protagonista a Mateo Chávez. El canterano rojiblanco, actualmente en el AZ Alkmaar de Países Bajos, disputó su primer partido en una Copa del Mundo y lo hizo de manera inmejorable. El lateral apareció sorpresivamente por el sector derecho para abrir el marcador ante República Checa y encaminar la victoria mexicana. El festejo tuvo un componente especial, ya que en las tribunas se encontraba su padre, Paulo César “Tilón” Chávez, exjugador de Chivas y de la Selección Mexicana. Las cámaras captaron la emoción del exfutbolista tras el gol de su hijo en una de las imágenes más emotivas de la jornada. Un momento que representa también un nuevo motivo de orgullo para la Cantera Rojiblanca.

Raúl Rangel logró un récord histórico con México

Otro de los grandes protagonistas volvió a ser Raúl Rangel. El arquero de Chivas mantuvo nuevamente el arco en cero y se consolidó como una de las grandes figuras del combinado mexicano durante la fase de grupos. Gracias a esta actuación, México se convirtió en apenas la sexta selección en toda la historia de los Mundiales que logra ganar sus tres partidos de la primera ronda sin recibir goles. Anteriormente lo habían conseguido Brasil en 1986, Italia en 1990, Países Bajos en 1994, Argentina en 1998 y Uruguay en 2018. Además, Rangel protagonizó un momento muy especial cuando fue reemplazado en los minutos finales por Guillermo Ochoa. El histórico guardameta pudo así disputar su sexto Mundial y establecer una marca sin precedentes para el fútbol mexicano, en una escena que fue celebrada por todo el Estadio.

Tala Rangel le dejó su lugar a Memo Ochoa, en un momento muy emotivo del Mundial (Getty Images)

Toluca aparece en la pelea por Erick Gutiérrez

Mientras tanto, el futuro de Erick Gutiérrez sigue generando novedades. El mediocampista no entra en los planes de Gabriel Milito para el Apertura 2026 y su salida parece cuestión de tiempo. Durante los últimos días, Santos Laguna aparecía como el principal candidato para quedarse con el futbolista mediante un préstamo por un año. Sin embargo, César Luis Merlo reveló que Toluca se metió en las negociaciones. El interés de los Diablos Rojos modifica por completo el escenario, ya que se trata de uno de los equipos más fuertes de la Liga MX y una opción mucho más atractiva para el propio jugador. En los próximos días se espera que ambas directivas mantengan conversaciones para intentar avanzar en una posible operación.

(Captura)

Jordan Carrillo recordó el momento más difícil de su carrera

Uno de los nuevos refuerzos de Chivas también dejó una historia que conmovió a los aficionados rojiblancos. Jordan Carrillo recordó los sacrificios que tuvo que realizar para perseguir su sueño de convertirse en futbolista profesional. El flamante fichaje reveló que abandonó su casa en Culiacán a los 14 años para incorporarse a las Fuerzas Básicas de Santos Laguna y que durante meses pensó seriamente en regresar con su familia. “Cuando recién llegué lloraba todos los días. Extrañaba todo. Hubo momentos en donde quería rendirme y volverme a mi casa”, recordó. Carrillo contó que incluso, después de un permiso para visitar a sus familiares, estuvo muy cerca de abandonar definitivamente el fútbol. Sin embargo, decidió regresar a Torreón y resistir. Apenas seis meses después llegó su convocatoria a la Selección Mexicana juvenil, una noticia que terminó cambiando el rumbo de su carrera y confirmó que había tomado la decisión correcta. Ahora buscará escribir un nuevo capítulo de su historia defendiendo la camiseta de Chivas.