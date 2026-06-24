Mateo Chávez fue clave para que México supere a Chequia. Tras el partido, el canterano del Guadalajara no paró de recibir mensajes de todo el Guadalajara.

La Selección Mexicana logró una brutal victoria ante Chequia luego de imponerse por 3-0 en el Mundial 2026. Mateo Chávez fue uno de los jugadores que anotó y recibió mensajes de todo el Guadalajara luego de su golazo en el Estadio Azteca.

Una de las imágenes que quedó en la retina de todos los aficionados del Rebaño Sagrado fue el último partido del Tiloncito en la Liga MX. Consumada la eliminación ante Atlas, el canterano se retiró del campo de juego llorando como si fuera un niño debido a que su objetivo era irse campeón con el conjunto rojiblanco.

A más de un año de aquella dolorosa salida, Mateo Chávez le dio una enorme alegría a todo México y del que Chivas se siente orgulloso. Tras su golazo contra Chequia en el último partido del Grupo A del Mundial 2026, el defensa de AZ Alkmaar se llevó elogios de excompañeros, entrenadores y personal del Guadalajara.

Mateo Chávez anotó golazo para el Tri. (Foto: X / @Chivas)

“El mejor, mi bro”, escribió Yael Padilla en su cuenta de Instagram. Por su parte Teu Wilke publicó: “Que felicidad hermano, te lo mereces”. Sin dudas un canterano rojiblanco que se merece este enorme momento en la Selección Mexican

Mensaje de todo Chivas a Mateo Chávez