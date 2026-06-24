México le gana a Chequia por 2-0 y Javier Aguirre cumplió con todas las partes debido a que decidió reemplazar a Raúl Rangel por Guillermo Ochoa.

En el Estadio Azteca se vive una verdadera fiesta debido a que México le gana a Chequia por 2-0 en el último partido del Grupo A del Mundial 2026. Tras el segundo gol, Raúl Rangel vivió un emotivo momento debido a que fue reemplazado por Guillermo Ochoa quien estaría disputando su último partido como profesional.

En el Coloso de Santa Úrsula, la fiesta la terminó encendiendo Mateo Chávez ya que anotó un golazo para abrir el marcador luego de la asistencia de Luis Romo. Minutos más tarde Julián Quiñones trajo mayor tranquilidad luego de anotar el 2-0.

Con el partido parcialmente definido, Javier Aguirre contentó a todas las partes, fuera y dentro de la cancha, ya que decidió mandar al campo de juego a Guillermo Ochoa por Raúl Rangel. En la línea de cal el Tala se acercó, le dio un fuerte abrazo y se llegó a leer que le desea que la rompa en los últimos minutos que tenga en el Estadio Azteca.

Video del abrazo de Memo Ochoa y Raúl Rangel