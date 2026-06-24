En el Estadio Azteca se vivió una verdadera fiesta luego de que la Selección Mexicana superara a Chequia por 3-0 en el Grupo A del Mundial 2026. De lo que nadie habla fue del pase inteligente de Roberto Alvarado para que Álvaro Fidalgo anotara el 3-0 final ante los europeos.

La Copa del Mundo del Piojo está siendo excelente debido a que llegó cuestionado por su papel en el Tri a dejar, partido a partido, certezas de que es titular indiscutido. Frente a Sudáfrica se destacó de la mejor manera con un centro para el 2-0 de Raúl Jiménez, mientras que ante Corea del Sur se destacó para ayudar a Jorge Sánchez en defensa.

Roberto Alvarado ante Chequia se volvió a destacar de la mejor manera para que un exjugador de América vuelva a marcar. Tras el insólito fallo de Santiago Giménez, el rebote le cayó al Piojo Alvarado y asistió a Álvaro Fidalgo cuando todos en el Estadio Azteca esperaban el tiro a portería del futbolista de Chivas.

La pelea de Roberto Alvarado con Álvaro Fidalgo

Una imagen que volvió a ser viral en redes sociales fue el viejo cruce entre Roberto Alvarado y Álvaro Fidalgo en el Clásico Nacional en la ida de los Octavos de Final de la Concachampions 2026 cuando se encararon en un saque de banda. Hoy tanto el Piojo como Fidalgo tiran para el mismo lado con el Tri.