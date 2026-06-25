Tras el gol del canterano rojiblanco con México en la Copa del Mundo, cobran fuerza unas declaraciones del Pollo Briseño en las que defendió al joven lateral.

Hubo un momento en el que Mateo Chávez llegó a preguntarse si realmente era tan mal futbolista como decían las redes sociales. Por ese entonces, el lateral de Chivas apenas daba sus primeros pasos en Primera División, cuando las críticas por un autogol lo golpearon de lleno. Años después, el Tiloncito vive un momento inmejorable: mundialista con México, se dio el lujo de anotar un gol en la victoria por 3-0 sobre República Checa.

Meses atrás, el experimentado defensor Antonio Briseño habló sobre la presión que existe en instituciones tan grandes como Chivas y utilizó justamente a Mateo Chávez como ejemplo. Briseño recordó que el lateral sufrió duras críticas apenas comenzaba su recorrido en Primera División, luego de cometer un autogol en uno de sus primeros partidos con el Rebaño Sagrado.

“Mateo Chávez, literal así. Juega sus primeros partidos, en el segundo o tercero mete un autogol. Y entonces empezaron a tirarle”, recordó el actual futbolista de Toluca. Según contó, las críticas llegaron a afectar profundamente al joven defensor. “Lo veo a los tres días llorando sólo ahí. Le digo ‘¿Qué pasó mi Mateo?’. Y me dice ‘Es que si soy tan malo como dicen en las redes sociales’. Así un cabrón de 20 años, que acaba de debutar, siendo figura en sus categorías. Creo que al final de cuentas, en su momento lo mataron demasiado”.

Sin embargo, Briseño tenía muy claro el potencial que veía en el joven canterano rojiblanco. Incluso se animó a anticipar un futuro que hoy parece haberse cumplido. “Ahorita está en Selección Nacional. Yo creo que va a ir al Mundial. Y está en Europa. Entonces, para que te des cuenta que muchas veces el cometer un error en ese tipo de equipos es mucho más exponencial que cometerlo en otras partes”, afirmó en aquella oportunidad.

El elogio del Pollo Briseño para Mateo Chávez

El tiempo terminó dándole la razón a Briseño. Finalmente Mateo Chávez dejó atrás aquellos momentos difíciles, se ganó un lugar en Europa y ahora acaba de marcar en la máxima cita del futbol mundial. “Quedó, pasó, fue mejorando. Y Mateo la verdad es un tipo que mete mucho, a mí me encanta, ya se lo he dicho. Va, mete, traba y no tengo dudas que le irá muy bien allá. Tú juegas un mal partido en Chivas y te empiezan a matar”, concluyó Briseño. Después de que el Tiloncito tuviera su noche soñada, aquellas palabras cobran más sentido que nunca.