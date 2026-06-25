El delantero de Chivas apenas disputó algunos minutos en el debut de México, pero ya sumó cerca de medio millón de seguidores durante la Copa del Mundo.

Mientras espera una nueva oportunidad con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, Armando González está protagonizando un fenómeno que va mucho más allá de lo que ocurre dentro del campo. La popularidad de la Hormiga se ha disparado durante las últimas semanas y sus redes sociales son la mejor prueba de ello.

Antes del inicio de la Copa del Mundo, el delantero de Chivas contaba con cerca de 800 mil seguidores en Instagram. Ahora, apenas unas semanas después, ya supera los 1.3 millones. En otras palabras, sumó alrededor de medio millón de nuevos seguidores durante el torneo, una cifra llamativa para un futbolista que apenas tuvo participación en el debut frente a Sudáfrica.

El crecimiento llama todavía más la atención si se compara con otros mexicanos que sí han tenido mucho más protagonismo en la cancha. Por ejemplo, Mateo Chávez pasó de aproximadamente 224 mil a 310 mil seguidores tras convertirse en titular con México y marcar frente a República Checa. Los números reflejan que existe un interés muy particular alrededor de la Hormiga.

Parte de ese fenómeno se explica por el enorme cariño que genera entre los aficionados de Chivas, quienes llevan tiempo reclamando más oportunidades para el atacante. También influye su particular personalidad fuera del campo. Su fanatismo por el animé y los festejos inspirados en populares series japonesas le han permitido conectar con una audiencia joven que incluso comenzó a seguir su carrera más allá del futbol.

Hormiga González apunta a Europa

A eso se suma que Armando González ya aparece en el radar internacional. El delantero es representado por Roc Nation Sports, la agencia que trabaja con figuras de primer nivel mundial como Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Endrick o Gabriel Martinelli y desde hace tiempo es observado por clubes europeos. Mientras Javier Aguirre define si tendrá más protagonismo en la fase eliminatoria, la Hormiga sigue ganando terreno en otro escenario: el de la popularidad. Y allí, al menos por ahora, pocos futbolistas mexicanos están creciendo tan rápido como él.