La Selección Mexicana tiene asegurada su clasificación a los 16avos de Final. Conoce quién podría ser el rival del Tri en los 16avos de Final.

La Selección Mexicana ya logró clasificarse a los 16avos de Final del Mundial 2026 luego de haber ganado el Grupo A. De cara a la siguiente ronda, repasamos cuál sería HOY el rival que tendría el Tri en el Estadio Azteca el próximo martes 30 de junio, cuando inicien los partidos de eliminación directa.

El equipo de Javier Aguirre había comenzado su camino en el certamen mundialista con una victoria ante Sudáfrica por 2-0 gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quien recibió la asistencia de Roberto Alvarado. En el segundo encuentro, la victoria fue por la mínima diferencia ante Corea del Sur gracias al gol de Luis Romo.

Tras los primeros dos partidos, la Selección Mexicana logró clasificarse a los 16avos de Final del Mundial 2026 como líder debido a que Chequia igualó 1-1 ante Sudáfrica. De esta manera, en el Estadio Azteca no pone en riesgo su liderato porque de igualar con los surcoreanos la primera regla para definir al mejor posicionado es cómo terminaron en el partido en el que se enfrentaron.

México avanzó a los 16avos de Final del Mundial 2026 tras ser líder del Grupo A. (Foto: GETTY)

¿A quién enfrentaría HOY México en 16avos de Final?

Al ser uno de los anfitriones del Mundial 2026, México fue colocado en uno de los grupos que puede enfrentar a uno de los mejores ocho terceros si termina como líder. Según el simulador de la BBC, en estos momentos el Tri estaría enfrentando a Escocia, ya que es el sexto posicionado en la tabla de posiciones.

Imagen de BBC.

¿Qué equipos pelean por enfrentar a México en 16avos de Final