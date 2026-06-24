México enfrenta a Chequia por la jornada tres del Grupo A del Mundial 2026. Conoce qué pasa si el Tri gana, pierde o empata contra los checos.

La Selección Mexicana volverá a tener acción esta noche, cuando enfrente a Chequia por la jornada 3 del Grupo A del Mundial 2026. De cara al duelo contra el seleccionado europeo, conoce qué pasa si el Tri, con la presencia de tres jugadores de Chivas en el cuadro titular, pierde, empata o gana en el Estadio Azteca.

El conjunto nacional que dirige el Vasco Aguirre comenzó de la mejor manera en el certamen mundialista debido a que superó a Sudáfrica por 2-0 con una asistencia del Piojo Alvarado en el gol de Raúl Jiménez. En su segundo encuentro, México se impuso por la mínima diferencia ante Corea del Sur gracias al gol de Luis Romo.

Con las dos victorias en el Grupo A, la Selección Mexicana se aseguró su pase a los 16avos de final del Mundial 2026 como líder. De esta manera, una derrota, un empate o una victoria contra Chequia no cambia la posición del Tri. No hay que olvidarse que, de caer e igualar en puntos con los surcoreanos clasificará en la primera posición por haberlos superado en el Estadio Akron.

Brian Gutiérrez será suplente a Chequia. (Foto: IMAGO7)

Alineación de México ante Chequia

Finalmente, Javier Aguirre confirmó el once titular con un clásico 4-3-3 para enfrentar a Chequia en el Estadio Azteca. El equipo inicial está conformado por Raúl Rangel en la portería, en defensa Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes y Mateo Chávez, en el medio Luis Romo, Edson Álvarez y Gilberto Mora, y en el ataque Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Guillermo Martínez.

¿A qué hora se juega México vs. Chequia?

El encuentro entre México y Chequia por la última jornada del Grupo A del Mundial 2026 se llevará a cabo este miércoles a las 20:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por TV abierta de Televisa en el Canal 5 y en el Canal 7 de Azteca.