México enfrentará a Chequia en el último partido del Grupo A. Tras confirmarse el once titular, repasamos por qué no juegan Brian Gutiérrez y Armando González.

Esta noche, la Selección Mexicana enfrentará a Chequia en el último partido del Grupo A del Mundial 2026. Para el duelo de esta noche Javier Aguirre decidió dejar en el banco a Armando González por decisión táctica, mientras que a Brian Gutiérrez lo cepilló para que no corra riesgo de recibir una segunda amarilla y perderse por suspensión el duelo de 16avos de Final.

A lo largo de los últimos días, se habló mucho sobre la alineación titular para enfrentar a los checos en Ciudad de México. Especialmente sobre la posibilidad de que vaya de inicio Guillermo Ochoa para que tenga su homenaje por haber sido convocado a una sexta Copa del Mundo, de las cuales solamente jugó tres.

Finalmente, Javier Aguirre confirmó el once titular con un clásico 4-3-3 para enfrentar a Chequia en el Estadio Azteca. El equipo inicial está conformado por Raúl Rangel en la portería, en defensa Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes y Mateo Chávez, en el medio Luis Romo, Edson Álvarez y Gilberto Mora, y en el ataque Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Guillermo Martínez.

Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvaro serán titulares. (Foto: GETTY)

¿Por qué Armando González y Brian Gutiérrez no juegan en México vs. Chequia?

La decisión de Javier Aguirre de sacar del partido a Brian Gutiérrez se debe a que recibió una amonestación contra Sudáfrica y corre riesgo de perderse los 16avos de Final si recibe esta noche la segunda. En el caso de Armando González es por una decisión táctica del Vasco, por lo que deberá esperar su oportunidad en el banco de suplentes.

¿A qué hora se juega México vs. Chequia?

El encuentro entre México y Chequia por la última jornada del Grupo A del Mundial 2026 se llevará a cabo este miércoles a las 20:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por TV abierta de Televisa en el Canal 5 y en el Canal 7 de Azteca.