La Selección Mexicana disputará este miércoles 24 de junio su tercer partido de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando enfrente a Chequia en el Estadio Azteca. Se trata de un encuentro en el que las necesidades de ambos equipos son completamente distintas. Mientras el Tri ya aseguró tanto el liderato del Grupo A como su boleto a los Dieciseisavos de Final, el conjunto europeo está obligado a buscar la victoria y posteriormente esperar otros resultados para aspirar a clasificar como uno de los mejores terceros lugares del torneo.

Precisamente por esa tranquilidad en la tabla, existe la expectativa de que Javier Aguirre realice algunos movimientos en su alineación habitual. Sin embargo, el estratega mexicano evitó dar pistas durante la conferencia de prensa previa al encuentro, especialmente en lo relacionado con la portería. Lo que sí confirmó es que César Montes volverá a la titularidad después de cumplir su suspensión, mientras que Brian Gutiérrez quedó descartado para este compromiso con el objetivo de evitar una posible suspensión por acumulación de tarjetas amarillas de cara a los Dieciseisavos de Final.

Aun así, una de las declaraciones más interesantes de Aguirre permite intuir cuál podría ser su postura para este compromiso. El técnico aseguró que “no vino a regalar nada”, una frase que también aplicaría a la distribución de minutos dentro de su propio plantel. Además, aunque dejó claro que no está obsesionado con alcanzar la marca perfecta de nueve puntos en la fase de grupos, también reiteró que su intención es ganar el partido, por lo que todo apunta a que enviará una alineación muy cercana a la mejor que tiene disponible.

Probable alineación de México vs Chequia

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Edson Álvarez

Álvaro Fidalgo

Gilberto Mora

Roberto Alvarado

Santiago Giménez

Alexis Vega

Probable alineación de Chequia para enfrentar a México