A horas del enfrentamiento ante México, el técnico de Chequia avaló el homenaje a Guillermo Ochoa.

El técnico de la Selección de Chequia, Miroslav Koubek, se pronunció en conferencia de prensa sobre la posibilidad de que la Selección Mexicana rinda un homenaje a Guillermo Ochoa, situación que ha generado debate en los diferentes espacios deportivos.

El estratega se mostró respetuoso ante la iniciativa del TRI y respaldó la idea de un reconocimiento al guardameta, aunque dejó claro que la decisión corresponde únicamente a Javier Aguirre y su equipo de trabajo.

“Estamos de acuerdo con eso, estaría bien que México le rindiera homenaje, pero no soy quién para hacer esas evaluaciones, depende de la selección, del entrenador. Memo Ochoa es una gran personalidad en la historia del futbol, si debe jugar o no, no lo sé, es un gran arquero, depende de ellos y del entrenador”, mencionó Miroslav Koubek ante los medios de comunicación.

Cabe mencionar que actualmente, el puesto de titular lo ocupa Raúl Rangel, aunque Javier Aguirre podría realizar modificaciones al ya tener asegurado el primer lugar del grupo.

¿Cuándo es el partido de la Selección Mexicana ante Chequia?

El partido entre la Selección Mexicana y su similar de Chequia, correspondiente a la Fecha 3 de la Fase de Grupos del Mundial 2026, se disputará este miércoles 24 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro del país.