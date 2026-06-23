Este lunes, Guillermo Ochoa encendió las aarmas en el campamento de la Selección Mexicana previo al partido ante Chequia, correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

Durante la práctica del TRI, Memo Ochoa sufrió un resbalón que en un primer momento preocupó al pensar que podía tratarse de una lesión en la rodilla; sin embargo, en rueda de prensa, Javier Aguirre aclaró la situación y confirmó que el guardameta se encuentra al 100 por ciento físicamente.

“Sí se resbaló, yo estaba cerca, yo pensé que era la rodilla, pero no, fue un poco la cadera, pero continuó entrenando y está muy bien físicamente; todos los días se cuida mucho”, mencionó el “Vasco”.

El estratega del representativo azteca detalló que el incidente estuvo relacionado con las condiciones del terreno de juego afectado por las fuertes lluvias en la Ciudad de México.

“Estaba flojito el campo, nos ha llovido mucho, regamos mucho esa portería y se le fue; antes de él se le fue al “Tala” Rangel también. Después ya decidimos traer la portería portátil y ponerla en el área pequeña, y siguió el trabajo, pero sí, fue un momento que nos preocupó”, finalizó.

¿Quién será el portero titular de la Selección Mexicana ante Chequia?

Javier Aguirre no quiso revelar el nombre del guardamete que saldrá como titular ante Chequia, pero no se descarta a Memo Ochoa en lugar de Raúl Rangel como forma de “homenaje” a su trayectoria y a su sexta Copa del Mundo.

Cabe mencionar que dicho encuentro se llevará a cabo este miércoles 24 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México, a las 19:00 horas, tiempo del centro de nuestro país, mismo que será transmitido por Canal 5, TUDN, ViX y Azteca Deportes.