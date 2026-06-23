Raúl Rangel volvió a dar de qué hablar dentro de la concentración de la Selección Mexicana, justo en un momento en el que existen rumores sobre la posibilidad de que pierda la titularidad frente a Chequia. Aunque el debate alrededor de la portería ha estado dominado por la posible aparición de Guillermo Ochoa como titular, el arquero de Chivas aprovechó el entrenamiento más reciente para recordar una de las cualidades que más valora Javier Aguirre en su juego: su extraordinario manejo de balón con los pies.

Durante una dinámica relajada durante la práctica de este martes, el Tala sorprendió a sus compañeros y a los integrantes del cuerpo técnico mostrando un impresionante control de balón. Primero realizó varias dominadas sin dejar caer la pelota y posteriormente ejecutó una “Vuelta al Mundo”, uno de los trucos más conocidos dentro del futbol freestyle, acción que rápidamente llamó la atención de quienes observaban el entrenamiento y dejó en evidencia la calidad técnica que posee el guardameta rojiblanco.

No se trata de una habilidad menor. Desde que comenzó a consolidarse como portero profesional, el juego de pies ha sido una de las principales fortalezas de Raúl Rangel. De hecho, esa capacidad para participar en la construcción de jugadas desde la salida ha sido uno de los factores que más peso tuvo para que Javier Aguirre confiara en él como titular de la Selección Mexicana. En el futbol moderno, donde los arqueros tienen cada vez más responsabilidades con el balón, esta característica se ha convertido en una ventaja competitiva muy importante.

La mejor parte de la escena llegó al final del truco. Después de completar la “Vuelta al Mundo”, Rangel decidió enviarle el balón a Javier Aguirre, quien aparentemente seguía tan sorprendido por la maniobra que ni siquiera alcanzó a reaccionar a tiempo para recibir el pase. El momento no dejó de sorprender a los presentes y volvió a demostrar el excelente ambiente que existe dentro de la concentración mexicana antes del duelo frente a Chequia.

El juego de pies podría ser clave para que Raúl Rangel conserve la titularidad en el Mundial

Aunque continúan los rumores sobre una posible titularidad de Guillermo Ochoa como homenaje a su trayectoria mundialista, las cualidades futbolísticas de Raúl Rangel siguen siendo uno de sus argumentos más sólidos para mantenerse bajo los tres palos. Además de haber mantenido su portería en cero frente a Sudáfrica y Corea del Sur, el arquero de Chivas ha demostrado seguridad en la salida, precisión en los pases y una gran capacidad para jugar lejos de su área. Precisamente por ello, muchos consideran que el Tala sigue siendo la mejor opción para defender la portería mexicana de cara a los partidos de eliminación directa, por lo que no debería perder ritmo de juego.