Con la Selección Mexicana ya clasificada a los Dieciseisavos de Final y con el liderato del Grupo A asegurado, una de las principales conversaciones alrededor del Tri gira en torno a la portería. Durante los últimos días han tomado fuerza los rumores sobre la posibilidad de que Guillermo Ochoa reciba la titularidad frente a Chequia como una forma de reconocer su histórica trayectoria con el combinado nacional. Esto ocurriría justo cuando Raúl Rangel atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, después de mantener su arco en cero ante Sudáfrica y Corea del Sur.

Sin embargo, todo parece indicar que la fortuna no estuvo del lado del experimentado guardameta durante la más reciente práctica del equipo nacional. Mientras realizaba ejercicios de movilidad junto al resto de los arqueros, Guillermo Ochoa sufrió un aparatoso incidente cuando uno de sus pies se atoró en el césped, provocando que su rodilla se doblara de manera incómoda y terminara golpeándose la cadera al perder el equilibrio durante la acción.

La jugada no pasó desapercibida para los medios de comunicación presentes en el entrenamiento. De inmediato, la atención se centró en Ochoa, quien permaneció varios segundos en el suelo antes de reincorporarse. Aunque posteriormente continuó trabajando con normalidad junto a sus compañeros, las imágenes dejaron la impresión de que el arquero todavía resentía el golpe, lo que generó preocupación entre algunos aficionados que esperan verlo en actividad frente a Chequia.

Por ahora, la incertidumbre continúa alrededor de la portería mexicana. Javier Aguirre ha mantenido total hermetismo respecto a la alineación que utilizará en el último partido de la fase de grupos y tampoco ha querido adelantar quién será el encargado de defender el arco nacional. La discusión entre quienes respaldan la continuidad de Raúl Rangel y quienes consideran que Guillermo Ochoa merece disputar este encuentro ha sido constante durante los últimos meses, por lo que la decisión final sigue siendo una de las más esperadas antes del duelo contra Chequia.

Javier Aguirre descartó una lesión de Guillermo Ochoa

Afortunadamente para el cuerpo técnico mexicano, todo indica que el incidente no pasó a mayores. Durante la conferencia de prensa de este martes, Javier Aguirre aseguró que Guillermo Ochoa se encuentra en buenas condiciones físicas y descartó cualquier tipo de lesión derivada del golpe sufrido en el entrenamiento. Eso sí, el estratega volvió a evitar cualquier pista sobre quién será el titular frente a Chequia y, visiblemente cansado de las preguntas sobre el tema, respondió entre risas: “Ya no me pregunten de Ochoa”, manteniendo así el misterio hasta el día del partido.