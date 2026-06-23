La Selección Mexicana enfrentará este miércoles a Chequia en su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. Sin embargo, a diferencia de los encuentros anteriores, el conjunto dirigido por Javier Aguirre llegará sin la presión de jugarse la clasificación, ya que aseguró el primer lugar del Grupo A tras vencer a Corea del Sur. Debido a ello, todo apunta a que el técnico mexicano realizará varias modificaciones en su alineación habitual, siendo la portería una de las posiciones donde podrían presentarse cambios.

La principal intención detrás de esa posible modificación sería darle la titularidad a Guillermo Ochoa como una forma de reconocer su histórica trayectoria con la Selección Mexicana y permitirle disputar minutos en lo que sería su cuarto Mundial. No obstante, esa decisión también podría representar una mala noticia para Raúl Rangel, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El arquero de Chivas no solo ha mostrado un nivel sobresaliente en los primeros dos partidos del torneo, sino que además llega fortalecido anímicamente después de la espectacular doble atajada que realizó frente a Corea del Sur.

La espectacular atada de Raúl Rangel

Mandar al Tala al banquillo después de haber mantenido su portería en cero durante los dos encuentros mundialistas podría tener consecuencias importantes desde el punto de vista deportivo. Rangel ha demostrado seguridad bajo los tres palos, liderazgo y una gran capacidad para iniciar jugadas desde el fondo gracias a su precisión con los pies. Interrumpir ese ritmo competitivo justo antes del inicio de los partidos de eliminación directa podría significar que el guardameta llegue con menos continuidad precisamente al momento más importante del campeonato.

Además, existe un aspecto psicológico que también debe tomarse en cuenta. Quitarle la titularidad a un arquero que viene respondiendo con actuaciones destacadas inevitablemente puede afectar la confianza con la que venía trabajando. Aunque la decisión estuviera motivada por un homenaje a Guillermo Ochoa, también podría reabrir el debate sobre quién debe ser el portero titular en un momento donde México necesita máxima estabilidad. En las rondas de eliminación directa, un solo error puede marcar la diferencia entre seguir avanzando o despedirse del Mundial.

Que Guillermo Ochoa juegue los últimos 13 minutos del México vs Chequia, la solución de la afición

Ante este escenario, algunos aficionados han comenzado a proponer una alternativa que ha ganado popularidad en redes sociales. La idea consiste en que Raúl Rangel mantenga la titularidad frente a Chequia para conservar el ritmo de competencia, pero que Guillermo Ochoa ingrese durante los últimos 13 minutos del encuentro como parte de un homenaje simbólico. La propuesta tiene un significado especial debido a que el número 13 fue el dorsal que Memo utilizó durante gran parte de su carrera con la Selección Mexicana. Sin embargo, la última palabra la tendrá Javier Aguirre, quien deberá encontrar el equilibrio entre reconocer la trayectoria de una leyenda y mantener al equipo en las mejores condiciones posibles para afrontar los partidos de eliminación directa.