La Selección Mexicana ya se clasificó a 16avos de Final del Mundial 2026 como líder de su Grupo A. A horas para el último partido ante Chequia, señalan la peor noticia para Raúl Rangel.

Se sabe muy bien que la Selección Mexicana no solo logró la clasificación a los 16avos de Final, sino que además lo haría como líder del Grupo A. Con esta certeza, Javier Aguirre estaría dispuesto a darle el gusto a Guillermo Ochoa para que sea titular por Raúl Rangel y así jugar en su sexto mundial.

En la previa a la Copa del Mundo 2026, en todo el futbol mexicano el conjunto debatía sobre quién debía ser el portero que debía defender el arco del Tri. Finalmente, el Tala se impuso por decisión del entrenador ante el momento de Luis Ángel Malagón en América, más su lesión, y la actualidad de Guillermo Ochoa en Chipre.

Con Raúl Rangel en la portería la Selección Mexicana recibió cero goles ante Sudáfrica y Corea del Sur. Es más, ante los asiáticos el portero de Chivas fue clave con una atajada brutal de último minuto para que el conjunto nacional lograra su clasificación a los 16avos de Final del Mundial 2026.

¿Raúl Rangel o Guillermo Ochoa ante Chequia?

El miércoles el Tri enfrentará a Chequia y Javier Aguirre habría decidido poner de titular a Guillermo Ochoa ya que se cumplió el primer objetivo. “Guillermo Ochoa será titular el miércoles porque el grupo sabe el comportamiento de Memo. El grupo lo veo como una gran motivación ya que están en primer lugar, que se le reconozca a Memo y es como uno de la familia que está recibiendo reconocimiento del grupo. Están muy motivados de que sea el titular”, reveló John Sutcliffe en ESPN.

¿Cuándo se juega México vs. Chequia?

El tercer partido entre México y Chequia se llevará adelante el próximo miércoles 24 de junio en el Estadio Azteca a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por TV abierta en el Canal 5 de Televisa y el Canal 7 de Azteca Deportes.