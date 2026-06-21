Además de sus atajadas, Raúl Rangel ha demostrado una notable calidad con los pies durante la Copa del Mundo.

La actuación de Raúl Rangel en el Mundial 2026 continúa dando de qué hablar. Y es que el portero de la Selección Mexicana no solo ha destacado por sus intervenciones bajo los tres postes, sino también por su capacidad para iniciar jugadas desde el fondo.

Este dato refleja una de las principales virtudes del guardameta surgido de Chivas, quien se ha convertido en una pieza clave dentro del esquema de Javier Aguirre.

De acuerdo con Statiskicks, “Tala” Rangel es el segundo jugador con más pases largos precisos entre todos los jugadores de la Copa del Mundo, luego de dos encuentros disputados con el TRI.

Sus actuaciones han sido fundamentales para que la Selección Mexicana mantenga un paso sólido en el Mundial 2026, convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados del cuador de Javier Aguirre durante la Fase de Grupos.

¿Cuándo es el partido de la Selección Mexicana ante Chequia?

La Selección Mexicana terminará su participación en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo enfrentando a Chequia, en cotejo correspondiente a la Jornada 3, que se disputará en la cancha del Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas, tiempo del centro del país, y será transmitido por Azteca Deportes, TUDN y ViX.