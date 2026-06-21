El campeón olímpico destacó la presencia rojiblanca en el Mundial 2026 y aseguró que el gran momento de Chivas se refleja en la Selección Mexicana.

La Selección Mexicana disputa el Mundial 2026 con una fuerte presencia rojiblanca. Chivas aportó cinco futbolistas a la convocatoria final del Tri, consolidándose como uno de los clubes con mayor representación dentro del combinado nacional. En ese contexto, Jorge “Chatón” Enríquez, medallista de oro olímpico en Londres 2012 y surgido de la cantera tapatía, destacó el presente que vive el Guadalajara y el impacto que tiene en la Selección Mexicana.

“Creo que se deben de sentir muy orgullosos de lo que están viviendo el día de hoy. Para mí ahora como aficionado, como un amante del club Guadalajara, me da mucho gusto el momento que viven”, expresó el exmediocampista. Además, recordó que históricamente el Rebaño ha sido una base importante para el Tri. “Siempre Chivas fue de los equipos base de Selección Nacional. Cuando Chivas está bien, la Selección también está bien”, afirmó.

El Chatón también puso como ejemplo el rendimiento que han mostrado varios rojiblancos en la Copa del Mundo, especialmente Roberto Alvarado. “Está siendo un jugador fundamental”, señaló sobre el Piojo, antes de destacar las conexiones que existen entre futbolistas que comparten vestidor durante todo el año. “Ves los movimientos que hace con La Hormiga, con Brian, las sociedades que se construyen también de los futbolistas del club”, comentó.

Asimismo, resaltó la respuesta que han tenido jugadores que llegaron con cuestionamientos a la convocatoria mundialista. “Darle la oportunidad ahora a Romo y la capitaliza de esa manera, donde de pronto hay dudas y llega y marca gol. Da mucho gusto a mí como aficionado del Guadalajara, da mucha alegría”, explicó Enríquez, quien considera que el trabajo realizado en Verde Valle está dando frutos en la máxima vitrina del futbol.

Chatón Enríquez destaca el trabajo en Tapatío

Finalmente, el exrojiblanco aseguró que el buen momento no es casualidad y destacó la estructura deportiva que observa en la institución. “Me tocó ver el torneo pasado muchos partidos del Tapatío y veía las mismas variantes, veía la misma dinámica. Entonces está hablando de que ya hay una estructura”, concluyó. Para el campeón olímpico, la presencia de cinco jugadores de Chivas en el Mundial es una muestra del crecimiento que ha tenido el proyecto deportivo del club en los últimos años.