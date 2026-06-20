Chicharito y Zlatan Ibrahimović volvieron a encontrarse, dejando un momento que no tardó en llamar la atención.

Javier “Chicharito” Hernández se convirtió nuevamente en tema de conversación luego de aparecer junto a Zlatan Ibrahimović durante una transmisión de Fox Sports US.

El momento, que mostró a ambos futbolistas dialogando de manera amena, fue difundido por el propio exjugador del Club Deportivo Guadalajara en sus redes sociales.

Cabe mencionar que la escena no tardó en generar interés entre los aficionados, considerando la trayectoria y el reconocimiento internacional de ambos exjugadores.

El atacante mexicano y el exgoleador sueco figuran entre las personalidades más importantes que han vestido la camiseta del LA Galaxy, y ahora, lejos de los reflectores, volvieron a coincidir como analistas durante la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué viene para Chicharito Hernández después del Mundial 2026?

Tras concluir su participación como analista durante el Mundial de 2026, Javier “Chicharito” Hernández deberá definir el siguiente capítulo de su carrera, y es que aunque permaneció sin equipo durante el último semestre después de finalizar su segunda etapa con Chivas, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana no ha anunciado su retiro y mantiene abierta la posibilidad de regresar a la actividad profesional.