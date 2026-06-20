El debate por el arco de la Selección Mexicana suma un nuevo capítulo tras las palabras de Rafa Márquez Lugo.

La posible titularidad de Guillermo Ochoa en el partido de la Selección Mexicana ante Chequia, correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial 2026, ha generado un sinfín de reacciones.

En medio de esta discusión, Javier Aguirre ha sido señalado por considerar a Memo Ochoa como opción para iniciar el encuentro, lo que abrió la puerta a opiniones divididas.

En ese sentido, Rafa Márquez Lugo cuestionó la idea de tomar decisiones basadas en reconocimientos o trayectorias en lugar de rendimiento actual.

“Entrando un poco al tema de esos homenajes, se menciona por Memo Ochoa, yo con todo respeto, en un Mundial no estamos para eso, más cuando estamos señalando cierta falta de entendimiento, de funcionamiento de medio campo para adelante”.

Cabe mencionar que las declaraciones rápidamente se viralizaron, ya que el tema de la portería ha sido uno de los puntos más sensibles dentro del TRI en su camino por la Copa del Mundo 2026.

¿Cuándo es el partido de la Selección Mexicana ante Chequia?

La Selección Mexicana culminará su participación en la Fase de Grupos del Mundial 2026 enfrentando a Chequia, en encuentro correspondiente a la Fecha 3, que se disputará en la cancha del Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas, tiempo del centro del país, y será transmitido por Azteca Deportes, TUDN y ViX.