Con el sello inconfundible de Christian Martinoli, la Selección Mexicana destacó la acción que terminó por asegurar la victoria ante Corea del Sur.

La espectacular atajada de Raúl Rangel en los minutos finales del partido entre México y Corea del Sur continúa dando de qué hablar. Ahora fue la propia Selección Mexicana la que revivió el momento a través de sus redes sociales.

La publicación llamó especialmente la atención porque estuvo acompañada por la narración de Christian Martinoli, quien transmitió toda la emoción de una jugada que mantuvo al borde de sus asientos a millones de aficionados.

El relato del reconocido comentarista mexicano se combinó con la imagen de la atajada para resaltar la importancia de la intervención del guardameta del Club Deportivo Guadalajara.

La acción ocurrió en la recta final del compromiso, cuando Corea del Sur se lanzó con todo al ataque en busca del empate. Un centro preciso encontró completamente solo a Cho Gue-sung dentro del área, quien conectó un remate de cabeza a quemarropa.

Sin embargo, el portero de nuestras Chivas reaccionó de manera extraordinaria para desviar el balón y evitar la caída de su arco, y gracias a ello el TRI consiguió su segunda victoria en la Copa del Mundo 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana cerrará la Fase de Grupos de la Copa del Mundo enfrentando a Chequia, como parte de la Jornada 3, a disputarse en la cancha del Estadio Ciudad de México, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Azteca Deportes, TUDN y ViX,