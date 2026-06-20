La etapa de Yael Padilla en Chivas parece haber quedado definitivamente atrás. Aunque Xolos de Tijuana todavía no ha realizado su presentación oficial como refuerzo, el joven atacante ya comenzó a mostrarse públicamente con su nuevo equipo después de haber sido incluido en la operación que permitió la llegada de Kevin Castañeda al Guadalajara.

En las últimas horas, Padilla apareció junto a integrantes del plantel de Tijuana durante la visita organizada por el club fronterizo al Estadio Akron para presenciar el triunfo de México sobre Corea del Sur en la Copa del Mundo 2026. El detalle que no pasó desapercibido fue que el futbolista ya lució la camiseta de Xolos, pese a que el anuncio oficial de su incorporación todavía no se ha producido.

(Captura)

La situación ha generado cierta confusión entre aficionados de ambos equipos. Mientras Chivas ya presentó oficialmente a Kevin Castañeda como refuerzo para el Apertura 2026, en Tijuana todavía no se ha formalizado públicamente la llegada de Padilla, aunque todos los indicios apuntan a que la operación ya está cerrada desde hace varios días.

Otro detalle que llamó la atención fue la actividad del jugador en redes sociales. Yael eliminó de su biografía cualquier referencia a Chivas, una señal más de que su vínculo con el Rebaño ha llegado a su fin. Sin embargo, todavía conserva la misma fotografía de perfil que utilizaba durante su etapa como rojiblanco.

La emotiva despedida de Yael Padilla

Antes de iniciar esta nueva etapa en su carrera, Padilla se despidió de Chivas con una emotiva carta en la que recordó su paso por la institución desde los 11 años. “Duele despedirse del lugar que fue mi hogar, del escudo que defendí con el corazón y de una afición que me regaló amor incondicional. Sin embargo, también me voy agradecido sabiendo que di todo lo que estaba en mis manos cada vez que pisé la cancha. No es un adiós, es un hasta pronto”, escribió el atacante en sus redes sociales.