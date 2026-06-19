Antonio Briseño es uno de los jugadores más queridos por la afición de Chivas gracias a la entrega y compromiso que mostró durante su etapa como futbolista rojiblanco. El defensor mexicano siempre se caracterizó por dejarlo todo dentro de la cancha y defender los colores del Guadalajara con intensidad en cada oportunidad que recibió, y ahora sorprendió a los seguidores del Rebaño Sagrado al volver a la que durante varios años fue su casa.

Y es que Briseño regresó al Estadio Akron, aunque en esta ocasión lo hizo como aficionado para presenciar el partido entre la Selección Mexicana y Corea del Sur correspondiente al Mundial 2026. Después del encuentro, el exjugador rojiblanco compartió sus impresiones sobre la actuación del equipo dirigido por Javier Aguirre y explicó que México no tenía muchas alternativas más allá de esperar un error del rival, situación que finalmente ocurrió en la jugada que terminó con el gol de Luis Romo.

Además, el defensor mexicano dejó claro que, contrario a lo que muchos podrían pensar, la victoria de la Selección Mexicana no llegó simplemente por un golpe de suerte, sino como consecuencia de un trabajo previo y una preparación detallada. Para Briseño, el hecho de que Luis Romo estuviera ubicado exactamente en el sitio donde cayó el balón tras el error del arquero coreano demuestra que el equipo estaba preparado para aprovechar cualquier oportunidad que pudiera presentarse durante el partido.

El mensaje del Pollo Briseño rápidamente generó reacciones positivas entre la afición de Chivas, que celebró volver a verlo en el Estadio Akron después de su salida del club. Además, tomando en cuenta que el defensor suele ser uno de los futbolistas más activos en redes sociales compartiendo análisis tácticos y opiniones sobre el juego, algunos aficionados incluso señalaron que les gustaría verlo en un futuro formando parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

El próximo rival de la Selección Mexicana será Chequia en la última jornada de la fase de grupos

Después del festejado triunfo de la Selección Mexicana ante Corea del Sur, el siguiente compromiso del equipo de Javier Aguirre será frente a Chequia el próximo miércoles 24 de junio, nuevamente con el Estadio Azteca como escenario. Ahora solamente queda esperar qué conclusiones deja este último partido de la fase de grupos y, sobre todo, qué participación tendrán los jugadores de Chivas que forman parte de la convocatoria mundialista.