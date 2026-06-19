Mateo Chávez se ha convertido en uno de los canteranos más queridos tanto por la afición de Chivas como por el propio club, algo que ha quedado demostrado en distintas ocasiones desde su aparición con el primer equipo. Esa cercanía volvió a quedar de manifiesto este jueves durante su regreso al Estadio Akron, donde estuvo presente para el partido entre la Selección Mexicana y Corea del Sur correspondiente al Mundial 2026.

Este viernes, la cuenta oficial del Rebaño Sagrado compartió un video en el que Chivas decidió darle una sorpresa a Mateo Chávez al entregarle el jersey conmemorativo de edición limitada por los 120 años de historia del club. El futbolista mexicano recibió el regalo con una enorme sonrisa que dejó ver la emoción que le provocó un detalle tan especial, incluso ahora que ya no forma parte de la plantilla rojiblanca.

Y es que para algunos aficionados, Mateo Chávez tomó una decisión apresurada al dar el salto al futbol europeo después de disputar apenas algunos partidos en Primera División con Guadalajara. Sin embargo, este gesto por parte del club deja claro que entre la directiva y el futbolista no existe ningún problema, además de confirmar que en Chivas continúan considerándolo como un jugador importante dentro de los últimos años del proyecto deportivo.

Además, la relación que mantiene con Armando González también ha sido uno de los puntos que más ha llamado la atención de la afición rojiblanca durante esta concentración con la Selección Mexicana. Debido a la amistad que existe entre ambos futbolistas y la unión que han mostrado dentro del equipo nacional, Chivas ha compartido varias imágenes de Mateo Chávez junto a la Hormiga en los últimos días, momentos que los seguidores del Rebaño han celebrado en cada oportunidad.

Mateo Chávez apunta a ser titular en el México contra Chequia

Después de que la Selección Mexicana asegurara el primer lugar del Grupo A en la fase de grupos del Mundial 2026, Javier Aguirre tendría contemplado realizar varias rotaciones para darle descanso a los futbolistas que más minutos han acumulado y permitir que otros tengan participación. Por esta razón, Mateo Chávez aparece como uno de los candidatos para arrancar como titular ante Chequia, especialmente considerando que Jesús Gallardo ha sido el encargado de ocupar la banda izquierda en los dos primeros partidos del torneo.