La Selección Mexicana está a solo unos días de iniciar su participación en la Copa del Mundo 2026, cuando enfrente a Sudáfrica este jueves 11 de junio en el partido inaugural del torneo. El encuentro marcará el comienzo de un camino lleno de expectativas para el combinado dirigido por Javier Aguirre, que además contará con el respaldo de jugar en casa durante gran parte del certamen. La localía aparece como uno de los factores que más ilusión generan entre los aficionados mexicanos, quienes sueñan con una actuación histórica.

Mateo Chávez jugará el Mundial 2026.

Precisamente sobre ese escenario habló el exrojiblanco Mateo Chávez, quien actualmente forma parte del entorno de la Selección Mexicana. El lateral explicó que el Tri está acostumbrado a vivir realidades muy distintas dependiendo del torneo que dispute. Mientras en competencias como la Copa Oro o las eliminatorias de Concacaf suele asumir el papel de favorito, en una Copa del Mundo la situación cambia al enfrentarse a algunas de las mayores potencias del planeta.

Para Chávez, ambas circunstancias pueden convertirse en una poderosa fuente de motivación. Cuando México llega como favorito, los jugadores entienden que tienen la obligación de responder a las expectativas de la afición. Por otro lado, cuando el panorama parece más complicado, surge el deseo de demostrar que el equipo puede superar los pronósticos y competir al más alto nivel. Esa mentalidad, según el exjugador de Chivas, es fundamental para afrontar un torneo tan exigente como un Mundial.

Actualmente, la expectativa alrededor de la Selección Mexicana apunta a una clasificación relativamente cómoda a los dieciseisavos de final. Sin embargo, todo indica que el verdadero examen llegaría en la primera ronda de eliminación directa, donde podría aparecer Inglaterra como rival en el Estadio Azteca. De confirmarse ese escenario, las palabras de Mateo Chávez cobrarían aún más sentido, pues el Tri tendría que competir contra una de las selecciones más poderosas del mundo sin partir como favorito.

¿Quiénes serán los rivales de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026?

La Selección Mexicana tendrá una fase de grupos exigente, pero en la que muchos la consideran candidata a terminar en la primera posición. El camino comenzará frente a Sudáfrica en el partido inaugural, continuará ante Corea del Sur y concluirá frente a Chequia. Si bien ninguno de los encuentros será sencillo, la combinación entre la calidad del plantel y el respaldo de jugar como local convierten al Tri en uno de los favoritos para liderar el grupo y avanzar a la siguiente ronda.