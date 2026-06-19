Tras poner fin a una etapa de nueve años en Verde Valle, el lateral izquierdo continuará su carrera en Cruz Azul, donde volverá a encontrarse con personas que marcaron su formación.

La pretemporada no solo trae consigo la llegada de refuerzos y la promoción de jóvenes talentos a categorías superiores. También es una época de reestructuración dentro de las Fuerzas Básicas, donde algunos futbolistas concluyen su etapa formativa y deben buscar nuevas oportunidades para continuar sus carreras. Ese es el caso de Xandor Camacho, uno de los canteranos que recientemente se despidió de Chivas y que ya tendría definido su próximo destino dentro del futbol mexicano.

Camacho fue uno de los futbolistas que recientemente anunció el final de su etapa en Verde Valle. A través de sus redes sociales, compartió distintas imágenes de su recorrido por la cantera rojiblanca y escribió un breve pero emotivo mensaje: “Gracias por estos nueve años”. Su salida se produjo en medio de una reestructuración habitual de las categorías formativas, donde algunos jugadores encuentran oportunidades fuera del club para continuar su crecimiento.

El defensor de 20 años se desempeña como lateral izquierdo y formó parte de una generación que consiguió resultados importantes dentro de las Fuerzas Básicas rojiblancas. Durante su paso por la Sub-19 fue uno de los elementos habituales del equipo dirigido por Sergio Pinto, con el que incluso fue campeón Sub-18. Sus características son de mucho recorrido por la banda, su despliegue físico y su capacidad para incorporarse al ataque desde posiciones retrasadas.

Precisamente Sergio Pinto fue una de las personas que reaccionó públicamente a la llegada de Camacho a La Noria. El hoy auxiliar técnico del primer equipo de Cruz Azul le dio la bienvenida a través de redes sociales, al igual que Ariel Castro, otro elemento con pasado como rojiblanco y que actualmente integra las filas de la Máquina Cementera, por lo que Camacho se reencontrará con viejos conocidos durante su nueva etapa como cementero.

(captura Instagram)

La temporada de Xandor Camacho con Chivas Sub-19

Aunque llegó a disputar algunos encuentros con la categoría Sub-21, Xandor Camacho se desempeñó mayoritariamente el último tiempo con la Sub-19 del Guadalajara. De hecho, en la última temporada tuvo una presencia casi intachable: apenas se perdió un sólo partido en todo el semestre, mientras que disputó 12 juegos de fase regular y otros dos de Liguilla.