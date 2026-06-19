Cada pretemporada trae consigo movimientos importantes dentro de Chivas. Mientras algunos futbolistas llegan para reforzar al primer equipo y otros jóvenes reciben la oportunidad de acercarse a categorías superiores, también existen jugadores que deben tomar un camino diferente en busca de los minutos y la continuidad que no encontraron en Verde Valle. En esta ocasión, tres elementos formados en las Fuerzas Básicas rojiblancas anunciaron el final de su etapa en la institución: Xandor Camacho, Carlos Zepeda y Gibrán Ortiz, quienes se despidieron del Guadalajara después de varios años defendiendo sus colores.

Uno de los primeros en confirmar su salida fue Xandor Camacho. El lateral izquierdo compartió una publicación con distintas imágenes de su paso por Verde Valle y acompañó el mensaje con una frase sencilla pero significativa: “Gracias por estos nueve años”. Camacho formó parte de una generación destacada de la Cantera Rojiblanca y supo ser un punto alto en la Sub-19 dirigida por Sergio Pinto, donde se desempeñó como carrilero con vocación ofensiva y protagonismo constante por la banda izquierda.

También se despidió Carlos Zepeda, quien también publicó varias fotografías de su recorrido por las categorías juveniles de Chivas, incluyendo algunos de los títulos conquistados durante su formación, como el último con la Sub-21. “Gracias por todo Chivas, te llevo siempre en mi corazón”, escribió el mediocampista, que durante años formó parte de los procesos formativos del Guadalajara y fue considerado uno de los elementos con proyección dentro de su generación.

El tercer nombre es el de Gibrán Ortiz, extremo de 22 años que llegó a tener participación con el Tapatío y que también se despidió con un emotivo mensaje: “Serás inolvidable, gracias por todo”. Aunque en las últimas temporadas su progresión se detuvo, logró acumular experiencia tanto en categorías juveniles como en la Liga de Expansión MX, formando parte de la estructura rojiblanca durante una etapa importante de su carrera.

Érick Montiel también se va de Chivas

Estas salidas se suman a la de Erick Montiel, otro de los elementos formados en la cantera rojiblanca que recientemente se despidió del club. El guardameta compartió un emotivo mensaje en redes sociales acompañado de la frase “Fin de una era” y agradeció a la institución por los años vividos en Verde Valle. Aunque fue considerado una promesa bajo los tres palos, la fuerte competencia interna con porteros como Eduardo García, Robinho Romero y Sebastián Liceaga terminó limitando sus oportunidades de crecimiento. Ahora, todo apunta a que buscará una nueva etapa en su carrera, con Cancún FC apareciendo como uno de los destinos más probables para continuar su carrera.