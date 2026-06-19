La Selección Mexicana consiguió su segundo triunfo consecutivo en el Mundial 2026 y se convirtió en el primer equipo en asegurar su clasificación a los 16vos de Final tras vencer a Corea del Sur este jueves en el Estadio Akron. Aunque el funcionamiento colectivo volvió a ser uno de los puntos más destacados del equipo de Javier Aguirre, los jugadores de Chivas terminaron siendo protagonistas absolutos de una noche inolvidable para la afición rojiblanca.

Raúl Rangel tuvo dos atajadas, pero una fue clave para evitar el empate de Corea

Aunque México controló amplios lapsos del encuentro, Corea del Sur logró generar peligro en la recta final del partido y estuvo muy cerca de encontrar el empate. Fue entonces cuando apareció Raúl Rangel con una de las mejores intervenciones del encuentro. El arquero rojiblanco primero desvió un disparo con la pierna y, cuando parecía que el balón terminaría cruzando la línea de gol, reaccionó de forma espectacular para sacar la mano y evitar la anotación, en una jugada que terminó siendo determinante para conservar la ventaja mexicana.

Luis Romo fue muy cuestionado antes del partido, pero fue el héroe de la noche con el gol de la victoria

Durante los días previos al encuentro, Luis Romo estuvo en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre la presión de ganar ante Corea del Sur. Sin embargo, en el terreno de juego respondió de la mejor manera posible. El mediocampista rojiblanco disputó la primera mitad como pivote y posteriormente adelantó su posición en el segundo tiempo. Precisamente esa modificación terminó siendo clave, pues Romo apareció en el lugar exacto para aprovechar un error del guardameta coreano y marcar el gol que terminó dándole la victoria a México.

Roberto Alvarado volvió a dar una exhibición de partido, aunque más enfocado en la defensa

Roberto Alvarado volvió a firmar una actuación sobresaliente con la Selección Mexicana. Al igual que frente a Sudáfrica, el futbolista de Chivas desempeñó un doble rol dentro del esquema de Javier Aguirre: atacando como volante ofensivo y defendiendo prácticamente como lateral. Gracias a su despliegue físico y disciplina táctica, apareció constantemente en ambos sectores del campo, ayudando a neutralizar los ataques coreanos por la banda derecha y contribuyendo también a la generación ofensiva del equipo.

Brian Gutiérrez tuvo un partido discreto, pero volvió a cumplir con la Selección

Brian Gutiérrez vivió un encuentro más complicado que el que tuvo en el debut frente a Sudáfrica. Durante gran parte del primer tiempo fue el único mediocampista ofensivo del equipo, situación que limitó considerablemente sus posibilidades de asociación y generación de juego. Sin embargo, cuando Luis Romo comenzó a incorporarse más al ataque durante la segunda mitad, el jugador rojiblanco encontró más espacios, participó con mayor frecuencia y generó más peligro en unos cuantos minutos que durante toda la primera parte, demostrando nuevamente por qué Javier Aguirre sigue confiando en él.

Armando González no tuvo actividad contra Corea a pesar de jugarse en el Estadio Akron

La nota triste para la afición rojiblanca fue que Armando González no tuvo minutos ante Corea del Sur, a pesar de que el encuentro se disputó en el Estadio Akron, escenario donde ha construido gran parte de su historia reciente como futbolista profesional. Luego de haber debutado en Mundiales frente a Sudáfrica, muchos esperaban verlo nuevamente en acción ante su gente. Sin embargo, Javier Aguirre optó por Santiago Giménez como variante ofensiva y la Hormiga permaneció en el banquillo durante todo el compromiso. Ahora habrá que esperar si recibe una oportunidad en el cierre de la fase de grupos frente a Chequia.