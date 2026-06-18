En el Estadio Akron de Guadalajara se vivió una verdadera fiesta debido a que México selló su clasificación a los 16avos de Final del Mundial 2026. Tras el partido, Raúl Rangel habló con la prensa y señaló que solo recuerda estar tendido en el piso con el balón y que reacción pura y que está orgulloso del gran resultado que logró el Tri.
Minuto 86’, cae un centro milimétrico entre Edson Álvarez y Johan Vázquez para que Cho Guesung cabeceara solo y a quemarropa ante la portería del conjunto nacional. En el arco de su casa, apareció el Tala para evitar que caiga el empate y se derrumbe una clasificación trabajosa ante un durísimo seleccionado surcoreano.
“Fue muy rápido, fue reacción pura. Solo recuerdo el impacto de mi compañero y yo teniendo el balón. Estuve concentrado y aparecí en el momento en que el equipo me necesitó”, expresó el portero de Chivas a Azteca Deportes. Por otro lado, a la transmisión oficial le dijo que deben pensar en el siguiente partido. “Hay que darle rápido vuelta a la página. Hay que pensar ya en Chequia”, declaró.
Javier Aguirre habló de Raúl Rangel
Luego de lograr la clasificación a 16avos de Final del Mundial, Javier Aguirre habló de Raúl Rangel. “Tala está en su casa, está feliz y yo con él. Todos estamos felices”, comentó el Vasco luego de la victoria de México ante Corea del Sur.