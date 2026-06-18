México logró quedarse con la victoria ante Corea del Sur gracias a una enorme atajada de Raúl Rangel. Tras el partido, el portero de Chivas confesó lo que vivió en el Estadio Akron.

En el Estadio Akron de Guadalajara se vivió una verdadera fiesta debido a que México selló su clasificación a los 16avos de Final del Mundial 2026. Tras el partido, Raúl Rangel habló con la prensa y señaló que solo recuerda estar tendido en el piso con el balón y que reacción pura y que está orgulloso del gran resultado que logró el Tri.

Minuto 86’, cae un centro milimétrico entre Edson Álvarez y Johan Vázquez para que Cho Guesung cabeceara solo y a quemarropa ante la portería del conjunto nacional. En el arco de su casa, apareció el Tala para evitar que caiga el empate y se derrumbe una clasificación trabajosa ante un durísimo seleccionado surcoreano.

“Fue muy rápido, fue reacción pura. Solo recuerdo el impacto de mi compañero y yo teniendo el balón. Estuve concentrado y aparecí en el momento en que el equipo me necesitó”, expresó el portero de Chivas a Azteca Deportes. Por otro lado, a la transmisión oficial le dijo que deben pensar en el siguiente partido. “Hay que darle rápido vuelta a la página. Hay que pensar ya en Chequia”, declaró.

Javier Aguirre habló de Raúl Rangel

Luego de lograr la clasificación a 16avos de Final del Mundial, Javier Aguirre habló de Raúl Rangel. “Tala está en su casa, está feliz y yo con él. Todos estamos felices”, comentó el Vasco luego de la victoria de México ante Corea del Sur.