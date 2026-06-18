México logró quedarse con la victoria ante Corea del Sur gracias a una enorme atajada de Raúl Rangel.

En el Estadio Akron de Guadalajara México vive una verdadera fiesta debido a que juega un partidazo ante Corea del Sur por el Mundial 2026. A minutos para el final apareció Raúl Rangel con una brutal atajada para que el Tri siga al frente.

Tras un primer tiempo olvidable, el equipo del Vasco Aguirre dio un paso al frente para ir en busca del partido. Luis Romo apareció en el minuto 50 para abrir el marcador luego de una pésima salida de Kim Seunggyu.

Tras la anotación del capitán de Chivas, Corea del Sur fue en busca del empate con varios atacantes. Sobre el final del partido Cho Guesung recibió solo un pelota excelente, pero enfrente apareció Raúl Rangel para mantener la portería cero tras un cabezazo a quemarropa.

Video de la atajada de Raúl Rangel