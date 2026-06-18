La Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur por la segunda jornada del Mundial 2026. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO a nuestros chivahermanos.

La Selección Mexicana se juega un partido clave en el Grupo A cuando enfrente a Corea del Sur por la jornada dos del Mundial 2026. El equipo de Javier Aguirre necesita ganar esta noche en el Estadio Akron para asegurarse su lugar en los 16avos de Final.

Para el segundo partido de la Copa del Mundo se ha reportado que Javier Aguirre realizaría varios cambios. La nota importante sería que Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado se mantendría en el once titular, mientras que Luis Romo finalmente ingresaría por Álvaro Fidalgo.