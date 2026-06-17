Todos los detalles para que no te pierdas el duelo de nuestros rojiblancos en la cancha del Estadio Akron.

México está listo para encarar su segundo compromiso en la Copa del Mundo 2026 y en esta ocasión será contra el rival, que al menos en el papel, luce más complicado de la fase de grupos que es Corea del Sur.

El Tricolor viene de obtener un importante triunfo frente a Sudáfrica en la inauguración de la competencia; sin embargo, los asiáticos hicieron lo propio al vencer a Chequia en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara.

Ahora, las dos selecciones se jugarán la cima del grupo, en donde el que gane tendría prácticamente asegurado su boleto a la siguiente instancia, aunque la presión es para México, ya que quedar en primer lugar del sector le permitirá no tener que jugar en Estados Unidos las siguientes rondas.

¿Cuándo y a qué hora se juega el México vs. Corea del Sur?

El partido entre el Tricolor y Corea del Sur se llevará a cabo el próximo jueves 18 de junio en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

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¿Cómo ver EN VIVO el partido entre México y Corea del Sur?

Este partido contará con opciones en televisión abierta, por lo que el partido podrás verlo EN VIVO y GRATIS a través del Canal 5 y Azteca 7, además de que en televisión restringida pasará por la señal de TUDN.

¿Cuáles jugadores de Chivas serían titulares en el México vs. Corea?

Aunque en realidad Javier Aguirre no ha dado a conocer la alineación para el partido contra los asiáticos, se espera que el 11 estelar tenga la presencia de al menos 2 jugadores de Chivas que serían Raúl Rangel y Roberto Alvarado.

La titularidad de Brian Gutiérrez está en duda debido a que hay versiones que apuntan a que podrían darle la oportunidad de ser estelar a Gilberto Mora.