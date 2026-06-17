Brian Gutiérrez se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Selección Mexicana durante el último semestre. El mediocampista de Chivas pasó de ser una apuesta interesante para Javier Aguirre a convertirse en un futbolista importante dentro del proyecto mundialista del Tri. Con apenas 22 años, ya es seguido desde Europa y, a solo un día del partido frente a Corea del Sur, volvió a recibir una muestra de reconocimiento que lo coloca nuevamente bajo los reflectores internacionales.

Y es que la propia cuenta oficial de la Copa del Mundo decidió destacar al futbolista rojiblanco en redes sociales. Con una imagen de Brian portando el uniforme de la Selección Mexicana y el sencillo mensaje “Guti.” acompañado de la bandera nacional, la cuenta @fifaworldcup_es publicó una fotografía que rápidamente se volvió viral. La publicación superó los 9 mil Me Gusta y alcanzó más de 83 mil visualizaciones, incluso registrando una interacción superior a otras publicaciones relacionadas con figuras internacionales como Cristiano Ronaldo.

El crecimiento de su popularidad también parece estar acompañado por un incremento en el interés de clubes europeos. Inicialmente, el analista Lucas Company reveló que tanto el AS Mónaco como el Olympique de Lyon seguían muy de cerca al mediocampista rojiblanco. Sin embargo, después de su presentación mundialista frente a Sudáfrica y de la exposición que está recibiendo durante el torneo, resulta difícil pensar que esos sean los únicos equipos que han comenzado a monitorear su evolución.

Con este panorama, todo apunta a que la posibilidad de ver a Brian Gutiérrez en Europa es cada vez más real. Eso sí, Chivas no tiene intención de desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras jóvenes. Los reportes más recientes indican que el Guadalajara exigiría al menos 10 millones de dólares para negociar su salida, una cifra respaldada tanto por su proyección deportiva como por el hecho de que mantiene contrato vigente por cuatro años más.

Brian Gutiérrez apunta a ser suplente en el México vs Corea del Sur en el Estadio Akron

Aunque el próximo compromiso de la Selección Mexicana se disputará en el Estadio Akron, todo parece indicar que los únicos rojiblancos que iniciarían como titulares serían Raúl Rangel y Roberto Alvarado. Diversos reportes señalan que Javier Aguirre estaría considerando enviar a Brian Gutiérrez al banquillo para darle la oportunidad desde el arranque a Gilberto Mora. De confirmarse, sería una decisión que generará debate, especialmente considerando el buen rendimiento que mostró el mediocampista de Chivas durante el debut mundialista frente a Sudáfrica.