No solamente por ser aficionado del Guadalajara desde niño, sino que habría argumentos futbolísticos que justifican la preferencia del mediocampista en el Rebaño que en las Águilas.

Chivas volvió a propinarle un duro golpe al América al ganarle el fichaje de Kevin Castañeda, futbolista que también añoraban en el Nido; sin embargo, el futbolista habría preferido vestirse de rojiblanco en lugar de azulcrema.

Sin embargo, dicha decisión no solamente se habría debido a la afición que tenía el mediocampista por el Guadalajara desde que era niño, sino que habría argumentos futbolísticos para pensar que tendría un futuro más prometedor en el Rebaño que en el Nido.

Es por eso que Ernesto Barraza, analista que se especializa en Xolos de Tijuana, quien explicó las razones por las que Kevin Castañeda alcanzaría un mejor rendimiento con Chivas y se debería a la calidad de los mediocampistas con los que podría asociarse, mientras que en América no hay elementos con esa calidad.

“Su encaje puede ser mayor en Chivas que en América, debido al talento que tiene el Guadalajara en medio campo. Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, el propio Omar Govea, con quienes puede desarrollar mejor su talento, como el caso de Xolos, donde tenía a Gilberto Mora, con quien encontraba un mejor socio y puede desarrollar mejor su creatividad, su disparo de larga y media distancia”

“Con el talento que tiene el Guadalajara en medio campo puede explotar más. En América no hay ese talento como sí lo tuvo hace algunos años, con quienes sí pudo encontrar su mejor versión y hacer algo más importante, pero ahora América está en búsqueda de perfiles similares o complementarios a Kevin Castañeda”, declaró Barraza en entrevista con el portal Águilas Monumental.

¿Qué dijo Kevin Castañeda a su llegada a Guadalajara?

Kevin Castañeda, mediocampista proveniente de Xolos por fin reportó con el Rebaño Sagrado, en donde aseguró que el club está para ser campeón en el Apertura 2026.

“Gracias por la bienvenida. Estoy muy iluisinado con esta nueva etapa. Es algo que soñé desde niño. Elegí bien al venir acá porque las expectativas son muy altas. Estamos para ser campeón“, comentó Castañeda a su llegada.