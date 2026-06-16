El zaguero del Guadalajara habló sobre la vuelta a la actividad, en donde sabe que están cada vez más cerca de alcanzar el objetivo de ser campeones.

Chivas ha arrancado oficialmente su preparación rumbo al Apertura 2026, por lo que los jugadores rojiblancos ya realizaron exámenes médicos y físicos para arrancar con la pretemporada, en donde José Castillo luce ilusionado de que será un buen semestre para el Rebaño.

“El sentimiento es increíble, es maravilloso volver a lo que tanto nos apasiona, en el lugar que tanto nos apasiona. Definitivamente ilusionados y sumamente comprometidos de encarar esta primera parte de lo que viene de cara a la temporada y afrontarlo con ese compromiso de que sabemos que nos dará réditos durante la temporada.

“Llegar a un estándar muy alto como equipo en el nivel colectivo y en muchos casos en lo individual también. El objetivo es sostener eso en el tiempo, esa es la manera en la que podemos aspirar a dar ese siguiente paso de calidad que nos acerque, que nos catapulte al objetivo que todos tenemos, que es llegar como club a lo más alto.

“Cada vez estamos más cerca, pero la manera de hacerlo es como lo venimos haciendo, sosteniéndolo y lo que detectemos que nos haya faltado, agregárselo”, explicó el zaguero a Chivas TV.

¿Cuándo arrancará la participación de Chivas en el Apertura 2026?

Tras darse a conocer el calendario de competencia se confirmó que el Guadalajara solo tendrá un mes de pretemporada, ya que deberá encarar su primer compromiso el sábado 18 de julio cuando reciba en el Estadio Akron al Toluca.