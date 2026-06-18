El Tri quiere acercarse a la fase final de la Copa del Mundo y para eso, deberá hacerse fuerte ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, la casa del Rebaño.

La Selección Mexicana volverá a la actividad este miércoles cuando enfrente a Corea del Sur por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Después del triunfo por 2-0 sobre Sudáfrica en el debut, el equipo de Javier Aguirre buscará una nueva victoria que lo acerque a los octavos de final frente a un rival que también comenzó el torneo con tres puntos.

Para la afición de Chivas, el encuentro tendrá un atractivo especial por la presencia de varios futbolistas rojiblancos dentro de la convocatoria. Raúl Rangel volvería a ser el portero titular del Tri, mientras que Roberto Alvarado también apunta a mantenerse dentro del once inicial. En cambio, Brian Gutiérrez perdería su lugar en la alineación después de haber sido titular en el debut mundialista.

De acuerdo con los reportes previos al partido, Gilberto Mora ingresaría en lugar del futbolista de Chivas, mientras que Armando González nuevamente esperaría su oportunidad desde el banquillo. Otro rojiblanco que todavía no ha sumado minutos en el Mundial es Luis Romo, quien buscará tener participación conforme avance la competencia.

Brian Gutiérrez iría a la banca para el México vs. Corea del Sur (Getty Images)

¿México vs. Corea del Sur va por TV Abierta?

El partido entre México y Corea del Sur se disputará este jueves 18 de junio a las 19:00 horas del centro de México en el Estadio Guadalajara. La transmisión podrá seguirse en televisión abierta a través de Canal 5, Azteca 7 y Canal 9, mientras que también estará disponible por TUDN en televisión de paga.

Probable alineación de México vs. Corea del Sur

La principal novedad en la alineación mexicana sería el ingreso de Jorge Sánchez en el lateral derecho en lugar de Israel Reyes. Además, la suspensión de César Montes obligaría a Javier Aguirre a realizar modificaciones en la zona defensiva. Todo apunta a que Edson Álvarez ingresará para ocupar un lugar en la zaga central.