El Director Deportivo del Guadalajara entró en detalles y explicó la causa por la que decidieron apostar por ambos jugadores.

La directiva de Chivas continúa construyendo un plantel poderoso para que Gabriel Milito tenga todas las herramientas para llevar al Rebaño al ansiado título de Liga MX, por lo que ahora apostaron por Jodan Carrillo y Kevin Castañeda.

Es por eso que el Director Deportivo del Guadalajara, Javier Mier, explicó la razón por la que se fijaron en estos dos elementos, en donde el objetivo es seguir fortaleciendo al plantel porque quieren comenzar a cosechar campeonatos.

“Sí, fue un muy buen año, pero aquí estamos para pelear lo más alto y es lo que estamos haciendo. Con estas incorporaciones lo que buscamos es apuntalar al equipo para siempre estar en lo más alto y buscar campeonatos, que es la afición y todos queremos.

“Tratando de potenciarlo, con mucha comunicación con Gaby Milito y con el apoyo de presidencia, pero siempre es con el modelo de juego y ambos jugadores tienen las características que creemos que nos pueden potenciar lo que nosotros buscamos como un equipo ideal o como un equipo que pueda transmitir y creo que es lo que hemos ido logrando durante este año.

“Apuntalarlo todo el tiempo para tener a lo mejor de México aquí y que nos potencie pensando en el modelo de juego, la forma de cómo queremos jugar, cómo queremos atacar, cómo queremos defender y que es lo que buscamos siempre”, explicó el directivo en palabras para Chivas TV.

¿Cuáles son los refuerzos que ha fichado Chivas en la gestión de Javier Mier?