Con el Apertura 2024 ya comenzado, las Chivas de Guadalajara podrían quedarse sin uno de sus futbolistas más experimentados. Y es que Isaac Brizuela, extremo de 33 años, tiene chances de recalar en Puebla, donde es objetivo de José Manuel de la Torre, entrenador de la Franja.

Gran parte de la afición rojiblanca no está conforme con el mercado de pases realizado, pues esperaban ver más refuerzos de jerarquía. Sin embargo, la posible salida de Isaac Brizuela no está mal vista, pues no puede negarse que el protagonismo y el nivel del extremo han bajado considerablemente.

Algunas opciones ya son conocidas y están en la plantilla del primer equipo, como por ejemplo Pavel Pérez, Carlos Cisneros, Cade Cowell, Yael Padilla y el flamante fichaje Fidel Barajas. Sin embargo, en la cantera también aparecen elementos con mucho potencial capaces de ganar cierta presencia durante el semestre.

Ariel Castro

Castro viene de tener un gra semestre con el Sub-23 (Imago7)

El polifuncional ofensivo de 18 años ya fue convocado para el primer equipo y hasta jugó en un amistoso ante Atlas, en Estados Unidos. Con facilidad para el gol y adaptabilidad a cualquiera de las dos bandas, Castro puede ser una opción capaz de agregar frescura y velocidad a los ataques.

Hugo Camberos

Camberos ya sumó experiencia con el Tapatío, llegando hasta las semifinales del último torneo (Imago7)

La joya de 17 años ha crecido a pasos agigantados en el último tiempo, pues pasó del Sub-18 al Tapatío de manera directa y muy joven logró ser un activo importante en la Liga de Expansión MX. Más recientemente, en la pretemporada, se dijo que Camberos también impresionó a Gago, por lo que podría tener más chances de jugar si Brizuela acaba saliendo.

Gibrán Ortíz

Gibrán Ortiz es uno de los valores del Sub-23 (Imago7)

Un elemento que lleva algunos torneos bajo las órdenes de Pepe Meléndez en el Sub-23. Con ese equipo, Gibrán logró ser campeón y destacar como un extremo muy veloz, de tranco largo y con sacrificio defensivo, a tal punto de que también lo ha hecho como carrilero. Puede actuar por las dos bandas y en la cantera ha mostrado una interesante regularidad.