Chivas está por arrancar oficialmente la pretemporada del Apertura 2026 y quiere hacerlo apostando tanto por sus refuerzos como por el talento de sus Fuerzas Básicas. Gabriel Milito y su cuerpo técnico aprovecharán estas semanas para observar de cerca a varios jóvenes que podrían convertirse en opciones reales para el Primer Equipo en el futuro cercano o incluso durante este mismo torneo, por lo que algunos canteranos tendrán una oportunidad importante para mostrar sus condiciones.

Los primeros jugadores que llamaron la atención fueron Samir Inda y Sergio Aguayo, quienes ya habían trabajado con el Primer Equipo desde el cierre del Clausura 2026. Sin embargo, no serán los únicos juveniles observados por el estratega rojiblanco, ya que también fueron convocados Robinho Romero, Hugo Mata y Leonel Calderón, futbolistas que han sido seguidos muy de cerca por el cuerpo técnico durante los últimos meses.

Samir Inda y Sergio Aguayo harán pretemporada con el Primer Equipo.

Por si fuera poco, Ángel Chávez, Jesús Hernández y Vladimir Moragrega también formarán parte de los trabajos de pretemporada. Este último llega con credenciales muy interesantes, pues fue el Campeón de Goleo de la Liga Expansión durante el torneo pasado, situación que lo convierte en uno de los jugadores más observados por la afición y que lo llevará a competir directamente con Sergio Aguayo por llamar la atención de Gabriel Milito.

Con esta lista de convocados, el estratega argentino tendrá bajo observación a la próxima generación de talentos rojiblancos en prácticamente todas las líneas del campo. Robinho Romero trabajará en la portería; Ángel Chávez representará a la defensa; Samir Inda, Leonel Calderón y Hugo Mata estarán en la media cancha; mientras que Sergio Aguayo, Vladimir Moragrega y Jesús Hernández buscarán abrirse camino en el ataque.

¿Qué canteranos tienen realmente posibilidades de subir al Primer Equipo de Chivas en el Apertura 2026?

Por mucho talento que tengan, hay algunos juveniles cuyo camino hacia el Primer Equipo luce más complicado en el corto plazo. El caso más evidente es el de Robinho Romero, pues actualmente Chivas cuenta con Raúl Rangel, Óscar Whalley y Sebastián Liceaga, tres porteros que podrían ocupar la titularidad sin problema. Una situación parecida viven Samir Inda, Leonel Calderón y Hugo Mata, ya que precisamente la directiva rojiblanca acaba de reforzar la media cancha con nuevas incorporaciones para el Apertura 2026.

Quienes sí parecen tener una ventana más clara para sumar minutos son Ángel Chávez, Sergio Aguayo y Vladimir Moragrega. Chávez podría beneficiarse de cualquier ausencia o rotación en la defensa, mientras que Aguayo y Moragrega tienen argumentos para pelear un espacio en la delantera. Ambos podrían competir por convertirse en la tercera opción ofensiva del equipo, puesto que actualmente ocupa Ricardo Marín, sin perder de vista además lo que pueda suceder con Armando González durante el mercado de verano.