Chivas comenzó con su pretemporada para el Apertura 2026 con la ausencia de los cinco jugadores que se encuentran con la Selección Mexicana disputando la Copa del Mundo 2026. De cara al siguiente campeonato, Gabriel Milito decidió contar con 25 jugadores, por lo que repasamos la consideración que tiene el técnico argentino con cada uno de ellos.

El técnico rojiblanco se ha caracterizado por ser una persona frontal y exigente, pero que apapacha a los futbolistas. Por esta razón no es casualidad que en aquella victoria contra Tigres todo el banco de suplentes haya saltado a festejar con él.

El Clausura 2026 ya quedó atrás y se espera que Chivas esté listo cuando reciba a Toluca en la jornada 1 del Apertura 2026 en el Estadio Akron. Por esta razón, Gabriel Milito decidió convocar a 25 jugadores para la preparación del siguiente torneo.

Gabriel Milito decidió convocar a 25 jugadores para la pretemporada de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Los titulares de Gabriel Milito en Chivas

Teniendo en cuenta las ausencias de Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González más la inminente llegada de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, es un hecho que Gabriel Milito tiene un once titular que podría verse en el amistoso ante Correcaminos o en la primera jornada frente a Toluca. Se trata de la misma alineación que enfrentó a Cruz Azul con una sola modificación.

Óscar Whalley (Suplente de Raúl Rangel)

Daniel Aguirre (Inamovible)

Diego Campillo (Suplente de Luis Romo)

José Castillo (Inamovible)

Richard Ledezma (Inamovible)

Bryan González (Inamovible)

Fernando González (Inamovible)

Omar Govea (Inamovible)

Efraín Álvarez (Inamovible)

Santiago Sandoval (Suplente de Roberto Alvarado)

Ángel Sepúlveda (Suplente de Armando González)

Los primeros cambios de Gabriel Milito en Chivas

Teniendo en cuenta que faltan los convocados a la Selección Mexicana y que no se incorporaron los fichajes, se puede vislumbrar entre cuatro o cinco cambios que podría realizar Gabriel Milito ante una posible lesión de su portero, una modificación más ofensivo con dos puntas en el ataque, un revulsivo cuando no se puede romper la defensa, un lateral que puede jugar como stopper y por ambos carriles o un contención que pueda ayudar en la defensa. No hay que olvidarse que Brian Gutiérrez fue suplente en los últimos partidos del Rebaño Sagrado.

Sebastián Liceaga (Portero)

Miguel Gómez (Lateral, carrilero y stopper)

Samir Inda (Contención)

Hugo Camberos (Extremo)

Ricardo Marín (Centrodelantero)

Sergio Aguayo (Centrodelantero)

*Brian Gutiérrez (Mediocampista)

¿Son dudas para Gabriel Milito en Chivas?

En la lista de 25 convocados hay cuatro jugadores que son tenidos en cuenta por Gabriel Milito, pero que son un interrogante para toda la nación rojiblanca. Ángel Chávez podría tener un lugar más asegurado de esta lista de tres jugadores, mientras que los restantes llegan a esta pretemporada a ganarse un lugar en la consideración del argentino.

Ángel Chávez (Central y líbero)

Luis Rey (Central y contención)

Jonathan Pérez (Interior y carrilero)

Las últimas opciones para Gabriel Milito en Chivas

A diferencia de lo que sucedió en otras pretemporadas, todos los jugadores que participaron en el Clausura 2026 fueron tenidos en cuenta para el inicio del camino en el Apertura 2026. Sin embargo, es un hecho que los dos centrales de esta lista son la última opción para Gabriel Milito. No hay que olvidarse de que frente a Cruz Azul el técnico argentino prefirió utilizar a Bryan González y a Fernando González como stoppers.

Miguel Tapias (Defensa)

Gilberto Sepúlveda (Defensa)

Canteranos de Chivas a la pretemporadas de Gabriel Milito

Al igual que en otras pretemporada, Gabriel Milito decide llevar a una importante cantidad de canteranos. Son ocho los jugadores de fuerzas básicas que serán tenidos en cuenta de los cuales tres tendrán su primera experiencia en esta actividad. Sin embargo, es muy complicado que se ganen la consideración del técnico argentino ya que hoy son tenidos en cuenta por la gran cantidad de bajas por la Selección Mexicana.