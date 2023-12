La afición de las Chivas de Guadalajara perdió la paciencia con Alexis Vega. El delantero que llegó en 2019, procedente de Toluca, estaba llamado a ser la próxima gran figura rojiblanca, pero en todo este tiempo nunca alcanzó una versión lo suficientemente potente. Las lesiones fueron una constante que no lo dejaron tener regularidad y para peor, la última indisciplina que cometió hizo que la grada se pusiera en su contra.

El futuro del Gru está por ahora en el aire, ya que en junio finaliza su contrato y no se sabe si renovará o no, puesto que la relación no quedó en buenos términos con la directiva luego de la indisciplina. Además, el rechazo que ha generado en su afición hace dudar a Chivas respecto a ofrecerle un nuevo vínculo, más allá de que en caso de no hacerlo se corre el riesgo de el futbolista se vaya gratis.

Los últimos reportes hablan de que Fernando Gago no contará con Alexis Vega y Cristian Calderón para la próxima temporada. Al primero se le intentaría dar salida en este mercado, para no perderlo gratis en el siguiente mercado de fichajes. Con Chicote, en cambio, todavía se negocia la renovación del vínculo, aunque el Rebaño ya evalúa otras opciones como la de Gerardo Arteaga, jugador también pretendido por el América.

Gibrán Ortíz, el extremo que tiene Chivas en las Fuerzas Básicas

Chivas no tiene demasiados extremos en su plantilla, razón por la que Alexis Vega ha sido un jugador muy utilizado en los últimos torneos más allá de su irregularidad. Yael Padilla es una de las opciones que tiene el Rebaño para cumplir esa función de dar desborde y buscar el uno contra uno, pero a la plantilla no le vendría mal nuevas incorporaciones en esa zona.

Sin embargo, también hay en las Fuerzas Básicas un elemento del que se habla poco, pero podría ser de utilidad para Fernando Gago. Se trata de Gibrán Ortiz, extremo de 19 años que viene de tener micha participación en la consagración del equipo Sub-23, dirigido por Pepe Meléndez. El joven rojiblanco destaca por estar ya armado bien desde lo físico, además de tener una gran velocidad que lo hace capaz de desnivelar en el uno contra uno.

Gibrán Ortíz es un elemento destacado en las Fuerzas Básicas (Imago7)

En el último torneo Sub-23, Gibrán Ortiz tuvo buenas participaciones y fue importante a la hora de que el Rebaño genere peligro de cara al arco rival. Además, puede jugar por cualquiera de las dos bandas, por lo que tranquilamente está capacitado para jugar en el extremo izquierdo, tal y como suele hacer Alexis Vega cuando está disponible.

Otras opciones para el Rebaño en el ataque

Así como está Gibrán Ortiz en el Sub-23, hay otros elementos interesantes como Gael García, quien también tuvo minutos en la coronación del equipo juvenil. Además, con el Tapatío se encuentra Arturo Palma, extremo que destacó en las Fuerzas Básicas del Necaxa y llegó al Rebaño para sumar experiencia en el Filial antes de dar el salto al primer equipo.