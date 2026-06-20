Raúl Rangel se convirtió en uno de los grandes héroes de la victoria de México sobre Corea del Sur gracias a una espectacular doble atajada en los minutos finales que evitó el empate del conjunto asiático. La intervención del arquero rojiblanco terminó siendo determinante para asegurar los tres puntos y el liderato del Grupo A. Ahora, tanto aficionados como analistas han destacado el enorme nivel que el Tala está mostrando en la Copa del Mundo 2026, donde además mantiene su portería invicta. Sin embargo, la Liga MX decidió ir un paso más allá para reconocer el gran momento que atraviesa el guardameta de Chivas.

Y es que a través de sus redes sociales oficiales, la Liga MX compartió una recopilación con las mejores atajadas de Raúl Rangel durante el Clausura 2026. En las imágenes se pueden observar varias intervenciones espectaculares que demuestran que el nivel que actualmente presume con la Selección Mexicana no es algo reciente, sino el resultado de muchos meses manteniéndose entre los porteros más destacados del futbol mexicano, recordando la enorme influencia que tuvo en la gran campaña realizada por Chivas durante el semestre anterior.

Aunque Rangel terminó consolidándose como titular una vez que se confirmó la grave lesión de Luis Ángel Malagón, desde antes de ese momento ya existían muchas señales de que Javier Aguirre confiaba plenamente en él para defender la portería mexicana en el Mundial. Más allá de sus reflejos bajo los tres palos, uno de los aspectos que más valoró el cuerpo técnico fue su capacidad para participar en la salida de balón y su seguridad con los pies, una característica cada vez más importante en el futbol moderno.

Todo ese trabajo acumulado durante los últimos meses quedó reflejado en los dos primeros partidos de México en la Copa del Mundo. Sin embargo, fue especialmente frente a Corea del Sur donde Raúl Rangel terminó de consolidar su candidatura como una de las figuras del equipo nacional. Su espectacular intervención en la recta final del encuentro permitió conservar la ventaja obtenida por Luis Romo y fue clave para asegurar tanto el liderato del grupo como el boleto a los Dieciseisavos de Final.

Raúl Rangel podría ir a la banca en el México contra Chequia

Ahora bien, pese a su gran momento, existe la posibilidad de que Raúl Rangel no sea titular en el próximo compromiso de la Selección Mexicana. Considerando que México ya aseguró matemáticamente el primer lugar del Grupo A tras vencer a Corea del Sur, todo apunta a que Javier Aguirre realizará varias modificaciones en su alineación para enfrentar a Chequia el próximo miércoles. Entre esos cambios podría estar el relevo en la portería para darle la oportunidad a Guillermo Ochoa de disputar minutos en lo que muchos consideran un homenaje a su histórica trayectoria mundialista y una oportunidad de participar en su cuarta Copa del Mundo, algo que una parte de la afición esperaba ver incluso desde el partido inaugural ante Sudáfrica.