La Selección Mexicana consiguió su segunda victoria en el Mundial 2026 tras vencer a Corea del Sur, resultado que, combinado con el empate entre Sudáfrica y Chequia, le permitió asegurar el liderato del grupo a falta todavía de un partido por disputarse en la fase de grupos. Con la clasificación prácticamente encaminada, Javier Aguirre tendrá la posibilidad de realizar rotaciones importantes en su alineación para el último compromiso de la primera ronda, buscando administrar cargas y darle minutos a otros futbolistas.

Raúl Rangel habló de la atajada ante Corea del Sur.

Y es que tan solo tomando como referencia los movimientos que ha realizado durante los dos primeros encuentros de la Copa del Mundo, el Vasco ha demostrado que uno de sus objetivos es que todos los integrantes de la plantilla tengan participación. Por ello, no sería extraño que ante Chequia presente una rotación mucho más amplia de lo habitual, situación que podría abrirle la puerta a algunos jugadores, pero también mandaría a la banca a varios elementos de Chivas que han sido titulares en los primeros partidos del torneo.

El primero de ellos sería Raúl Rangel, quien después de ser titular en los dos primeros compromisos le cedería la portería a Guillermo Ochoa para que el histórico arquero pueda tener finalmente el esperado homenaje a su trayectoria. Además, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado también podrían abandonar el once inicial, pues ambos han arrancado los dos encuentros del Mundial y se encuentran entre los futbolistas mexicanos que más minutos han acumulado durante la competencia, por lo que una pausa antes de los Dieciseisavos de Final tendría sentido.

Roberto Alvarado volvió a dar un partidazo contra Corea.

En el caso de Luis Romo, la situación sería distinta debido a que el mediocampista rojiblanco no tuvo participación en el debut de México ante Sudáfrica, por lo que todavía podría repetir como titular frente a Chequia. Eso sí, existe la posibilidad de que Javier Aguirre lo utilice en una posición diferente, ya sea como defensa central o incluso ocupando el lugar de Erik Lira en la contención, especialmente porque el jugador de Cruz Azul también es uno de los elementos con mayor cantidad de minutos disputados en el Mundial.

Armando González también podría ver minutos y hasta la titularidad contra Chequia

La zona ofensiva también podría presentar modificaciones importantes para el último partido de la fase de grupos. Considerando que Raúl Jiménez ha sido titular en los dos encuentros de México, y que tanto Armando González como Santiago Giménez ya tuvieron actividad ante Sudáfrica y Corea del Sur respectivamente, el único delantero de la convocatoria que todavía no suma minutos es Guillermo Martínez. Sin embargo, todo apunta a que el Memote podría recibir una oportunidad entrando desde el banquillo, mientras que Armando González tendría posibilidades de aparecer como titular ante Chequia y aprovechar una de sus primeras oportunidades en una Copa del Mundo.