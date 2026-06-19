Luis Romo pasó de ser uno de los jugadores más cuestionados de la Selección Mexicana a convertirse en el héroe del triunfo ante Corea del Sur. Durante los días previos al encuentro, el mediocampista de Chivas estuvo en el centro de la polémica por algunas declaraciones que fueron interpretadas por muchos aficionados como derrotistas. Sin embargo, después de marcar el gol que le dio la victoria al Tri, salió a la luz una historia que demuestra que él mismo confiaba plenamente en que tendría una noche especial.

Fue el propio Romo quien compartió en sus redes sociales una conversación de WhatsApp con su esposa. En ella, la pareja del capitán rojiblanco le confesaba que le dolían las críticas que estaba recibiendo y que incluso le daban ganas de llorar por todo lo que se estaba diciendo sobre él. La respuesta del mediocampista dejó en claro que, aunque también le afectaban los comentarios negativos, tenía una enorme confianza en sí mismo.

Y es que, según la conversación compartida por el jugador rojiblanco, Luis Romo le prometió a su esposa antes del partido que anotaría frente a Corea del Sur. Además, le pidió que se preparara para celebrar “su gol”, dejando entrever que ya imaginaba un escenario en el que sería protagonista. Horas después, esa promesa terminó convirtiéndose en realidad cuando apareció dentro del área para aprovechar un error del guardameta coreano y mandar el balón al fondo de las redes.

La publicación rápidamente se volvió viral entre los aficionados mexicanos, quienes pasaron de criticar sus declaraciones a reconocer el carácter que mostró para responder dentro de la cancha. Más allá del debate generado durante la semana, el mediocampista terminó demostrando que la mejor forma de contestar a las críticas sigue siendo con actuaciones importantes en los momentos decisivos.

Luis Romo vivió una noche de revancha en el Estadio Akron

El partido ante Corea del Sur terminó convirtiéndose en una auténtica revancha para Luis Romo. Después de varios días marcados por cuestionamientos y críticas, el capitán de Chivas fue el encargado de marcar el gol que aseguró la clasificación de México a los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026. Lo hizo, además, en el Estadio Akron, casa del Guadalajara, frente a miles de aficionados rojiblancos que celebraron tanto la victoria del Tri como el papel determinante que tuvo uno de sus futbolistas más importantes.