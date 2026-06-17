Luis Romo es actualmente el capitán de Chivas y uno de los futbolistas rojiblancos convocados por la Selección Mexicana para disputar el Mundial 2026. Sin embargo, en las últimas horas se vio envuelto en una fuerte polémica luego de unas declaraciones en las que aseguró que dentro del Tri no existe presión por ganar y que el grupo acepta la posibilidad de una derrota frente a Corea del Sur, palabras que no pasaron desapercibidas y generaron una ola de reacciones entre los aficionados.

Más allá de las críticas provenientes de seguidores de la Selección Mexicana, la afición de Chivas también reaccionó con molestia. En redes sociales, numerosos seguidores rojiblancos cuestionaron la postura del capitán y consideraron que un futbolista que representa al Guadalajara no debería expresar una mentalidad que perciben como conformista. Incluso, varios aficionados llegaron a pedir que Romo deje de portar el gafete de capitán del equipo.

Las comparaciones dentro del propio plantel no tardaron en aparecer. Muchos aficionados recordaron las declaraciones que realizó Omar Govea durante la pasada Liguilla, cuando aseguró que Chivas seguía siendo favorito pese a las bajas por convocatoria a Selección. En aquel momento, el mediocampista rechazó cualquier narrativa de victimismo y defendió la capacidad del equipo para competir contra Tigres, postura que varios seguidores consideran más acorde con la exigencia histórica del Guadalajara.

Por ahora, luce muy poco probable que Gabriel Milito tome una decisión tan drástica como retirarle la capitanía a Luis Romo. Sin embargo, el debate ya quedó instalado entre la afición rojiblanca, que espera escuchar mensajes más ambiciosos de los líderes del vestidor. Más aún considerando que con la llegada de los nuevos refuerzos, el objetivo para el Apertura 2026 es claro: pelear por el campeonato y terminar con la sequía de títulos de Liga MX.

Luis Romo tiene pocas posibilidades de ser titular en el México vs Corea del Sur

Independientemente de la controversia que generaron sus declaraciones, todo parecía indicar que Luis Romo tendría una oportunidad importante para aparecer como titular frente a Corea del Sur debido a la expulsión de César Montes en el debut ante Sudáfrica. Sin embargo, los reportes más recientes apuntan a que Javier Aguirre se inclinaría por colocar a Edson Álvarez desde el arranque, dejando al capitán rojiblanco nuevamente en el banquillo y con pocas posibilidades de sumar minutos en el segundo compromiso de México dentro de la fase de grupos.