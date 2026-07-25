Gabriel Milito parecía tener listo su 11 inicial contra Juárez, pero una baja de última hora lo obligará a modificarlo.

Chivas confirmó una baja de último momento para el partido de este sábado frente a FC Juárez, luego de que Omar Govea quedara descartado de la convocatoriapor molestias musculares. La ausencia del mediocampista obliga a Gabriel Milito a modificar la planeación que había preparado para la Jornada 2 del Apertura 2026, en un encuentro en el que el Guadalajara está obligado a conseguir su primer triunfo del campeonato.

La baja de Govea representa un problema importante para el cuerpo técnico, ya que el mediocampista apuntaba a tener un papel muy importante en el funcionamiento del equipo. Con prácticamente todo el plantel ya disponible y en mejor ritmo físico, la idea era presentar una alineación mucho más sólida que la mostrada frente al Toluca, pero este imprevisto obliga a replantear el medio campo apenas unas horas antes del encuentro.

Chivas confirmó la ausencia de Omar Govea.

Ahora la gran incógnita será quién ocupará ese lugar en el once inicial. Gabriel Milito cuenta con varias alternativas dentro del plantel, aunque todo apunta a que apostará por alguno de sus jugadores de confianza para mantener el equilibrio en la zona medular, como Luis Romo o Fernando González, especialmente ante un rival que buscará aprovechar cualquier desajuste para llevarse puntos del Estadio Akron.

Además de encontrar al sustituto de Omar Govea, el estratega rojiblanco también deberá decidir cómo reacomodar el resto de sus piezas. La ausencia del mediocampista podría provocar un efecto dominó en distintas posiciones del campo, sobre todo porque el Guadalajara cuenta con varios jugadores en la media cancha capaces de desempeñar diferentes funciones dentro del sistema de Gabriel Milito.

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Con la obligación de sumar tres puntos y dejar atrás la derrota sufrida ante Toluca, cualquier modificación en la alineación será seguida muy de cerca por la afición. El objetivo del Guadalajara será mantener la solidez defensiva, recuperar el control del medio campo y encontrar la contundencia que le faltó en la Jornada 1 para comenzar a escalar posiciones en la Tabla General.

Luis Romo podría jugar como pivote y liberar el espacio en la central para José Castillo

La opción que luce con más posibilidades es que Luis Romo adelante su posición para desempeñarse como pivote, rol que conoce perfectamente desde hace varios años. Ese movimiento permitiría que José Castillo regresara al once inicial como central por izquierda, formando nuevamente la línea defensiva junto a Diego Campillo y Daniel Aguirre. De esta manera, Gabriel Milito mantendría el equilibrio del equipo sin modificar demasiado su estructura, además de recuperar a un defensor que muchos aficionados consideran indispensable por el nivel que mostró durante el Clausura 2026.