Las Chivas de Guadalajara recibirá este sábado a FC Juárez por la Jornada 2 del Apertura 2026 con la obligación de sumar su primera victoria del torneo. En la antesala del encuentro, consultamos a dos modelos de inteligencia artificial, ChatGPT y Gemini, para conocer cuál consideran que es el pronóstico más probable. Ambos llegaron a una conclusión similar: el Rebaño Sagrado parte como favorito para quedarse con los tres puntos.

Gemini sostiene que el escenario más probable es un triunfo de Chivas por 2-1, apoyándose en las probabilidades del mercado, que le otorgan alrededor de un 61% de posibilidades de victoria al conjunto rojiblanco. Además, considera que la necesidad de reacción tras la derrota ante Toluca, la localía en el Estadio Akron y el complicado rendimiento de Juárez como visitante fortalecen ese pronóstico.

Imagen generada con IA Chat GPT.

Por su parte, ChatGPT también pronostica una victoria del Guadalajara, aunque apuesta por un 2-0 como marcador más probable. El análisis pone el foco en cuestiones futbolísticas: el año de trabajo que acumula Gabriel Milito al frente del equipo, la identidad de juego ya consolidada y la sensación de que el funcionamiento mostrado frente a Toluca fue mejor de lo que indicó el resultado final.

La principal diferencia entre ambos modelos está en la cantidad de goles que podría convertir FC Juárez. Mientras Gemini considera probable que ambos equipos marquen, ChatGPT entiende que el estilo de Milito, basado en el control del balón y el orden defensivo, favorece un partido más cerrado.

Pese a esa diferencia, ambos análisis coinciden en que Chivas llega mejor posicionado para este compromiso. La continuidad del proyecto deportivo, la calidad del plantel y el hecho de jugar como local aparecen como argumentos suficientes para colocar al Guadalajara como el principal candidato a quedarse con la victoria.

Probable alineación de Chivas vs. Juárez

Raúl Rangel

Daniel Aguirre

Luis Romo

Diego Campillo

Richard Ledezma

Omar Govea

Kevin Castañeda

Bryan González

Roberto Alvarado

Jordan Carrillo

Armando González

DT: Gabriel Milito

Probable alineación de Juárez vs. Chivas