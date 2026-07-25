Chivas recibirá la tarde de este sábado al FC Juárez en el Estadio Akron, en un partido correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026 en el que ambos equipos buscarán conseguir su primer triunfo del torneo. Sin embargo, a diferencia de lo que suele ocurrir cada fin de semana, los aficionados no podrán disfrutar del tradicional “aperitivo” con los partidos de las Fuerzas Básicas, ya que las categorías juveniles del Guadalajara no tendrán actividad este sábado.

Los encuentros entre Chivas y FC Juárez de las categorías Sub-19 y Sub-21 fueron oficialmente pospuestos y ahora se disputarán hasta el próximo 3 de octubre, es decir, dentro de más de dos meses. La intención es aprovechar la Fecha FIFA de finales de septiembre para reprogramarlos y evitar que ambos clubes tengan que afrontar una doble jornada más adelante en el campeonato.

Los partidos de Chivas Sub-19 y Sub-21 fueron pospuestos.

La principal razón de esta decisión es la importante cantidad de jugadores que el Guadalajara aportó a la Selección Mexicana Sub-20. En total, ocho futbolistas rojiblancos fueron convocados, lo que dificulta que las categorías juveniles puedan presentar sus cuadros habituales. Además, FC Juárez también cedió a dos jugadores al combinado nacional, por lo que ambas instituciones consideraron que lo mejor era esperar a que sus planteles vuelvan a estar completos.

En cuanto al arranque del torneo, la Sub-21 de Chivas empató 2-2 frente al Toluca en la Jornada 1, aunque posteriormente cayó 3-1 en la tanda de penales, instancia que también otorga un punto adicional en la competencia. Por su parte, la Sub-19 derrotó por marcador de 1-0 a los Diablos Rojos, resultado que le permitió colocarse momentáneamente en la parte alta de la Tabla General.

Ahora, toda la atención estará puesta en el compromiso del Primer Equipo frente a FC Juárez, donde Gabriel Milito podría presentar algunas modificaciones en su alineación. Armando González y Jordan Carrillo aparecen como los principales candidatos para iniciar desde el primer minuto, en un encuentro en el que el Guadalajara necesita sumar de a tres para dejar atrás el tropiezo sufrido ante Toluca.

Las Fuerzas Básicas de Chivas regresarán a la actividad normal en la Jornada 3

La pausa para las categorías Sub-19 y Sub-21 será únicamente durante esta jornada. Ambos equipos volverán a la actividad el próximo fin de semana cuando visiten al Puebla, retomando así su calendario habitual dentro del Apertura 2026. De esta manera, los únicos encuentros pendientes serán precisamente los correspondientes a la Jornada 2 frente a FC Juárez, los cuales quedaron reprogramados para disputarse el 3 de octubre.