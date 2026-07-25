Chivas afrontará este sábado un partido de mucha importancia cuando reciba a FC Juárez en el Estadio Akron, por la Jornada 2 del Apertura 2026. Luego de la derrota en su presentación frente al Toluca, el conjunto de Gabriel Milito buscará sumar sus primeros puntos del campeonato y dejar una mejor imagen ante su afición.
Para este compromiso, el Rebaño estará obligado a realizar al menos una modificación en su once inicial debido a la suspensión de Ángel Sepúlveda, expulsado en la fecha anterior. Todo indica que Armando González ocupará su lugar en el ataque, mientras que el resto de la base se mantendría sin demasiadas variantes.
Alineación de Chivas vs. Juárez
- Raúl Rangel
- Daniel Aguirre
- Luis Romo
- Diego Campillo
- Richard Ledezma
- Omar Govea
- Kevin Castañeda
- Bryan González
- Roberto Alvarado
- Jordan Carrillo
- Armando González
- DT: Gabriel Milito
Alineación de Juárez vs. Chivas
- Sebastián Jurado
- Javier Aquino
- Jesús Murillo
- Haret Ortega
- Alejandro Mayorga
- Denzell García
- Monchu
- Madson
- Guilherme Castilho
- Ricardinho
- Óscar Estupiñán
- DT: Pedro Caixinha