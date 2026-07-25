Chivas afrontará este sábado un partido de mucha importancia cuando reciba a FC Juárez en el Estadio Akron, por la Jornada 2 del Apertura 2026. Luego de la derrota en su presentación frente al Toluca, el conjunto de Gabriel Milito buscará sumar sus primeros puntos del campeonato y dejar una mejor imagen ante su afición.

Para este compromiso, el Rebaño estará obligado a realizar al menos una modificación en su once inicial debido a la suspensión de Ángel Sepúlveda, expulsado en la fecha anterior. Todo indica que Armando González ocupará su lugar en el ataque, mientras que el resto de la base se mantendría sin demasiadas variantes.

Alineación de Chivas vs. Juárez

Raúl Rangel

Daniel Aguirre

Luis Romo

Diego Campillo

Richard Ledezma

Omar Govea

Kevin Castañeda

Bryan González

Roberto Alvarado

Jordan Carrillo

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación de Juárez vs. Chivas

Sebastián Jurado

Javier Aquino

Jesús Murillo

Haret Ortega

Alejandro Mayorga

Denzell García

Monchu

Madson

Guilherme Castilho

Ricardinho

Óscar Estupiñán

DT: Pedro Caixinha